A1F. MECHANIC SYSTEM SI IMPONE ANCHE A DOSSOBUONO

Trasferta da sempre impegnativa quella in terra Veronese.

Il derby veneto e l’accesa rivalità fra le squadre, sono gli ingredienti giusti per rendere questa partita il match of the week della serie A1F.

La partita inizia su questi presupposti e Ghilardi vs Oderzo dice 3/3 dopo pochi minuti.

Fino al 20^ la partita procede punto a punto per poi prendere la strada di Oderzo che, poco alla volta, scava un solco di 4 reti alla fine del primo tempo (9/13).

Nella ripresa si consolida il vantaggio della Mechanic System che sviluppa ottime azioni offensive, sbagliando però un po’ troppo dai sei metri, partendo da una difesa sempre decisamente buona.

Ottima un’azione al volo conclusa da Gherlenda, che strappa gli applausi anche al competente pubblico di Dossobuono, presente numeroso al Palazzetto.

Spazio per tutte le ragazze di Oderzo, con ancora un’ ottima prestazione di Serena Carrer, e partita che si conclude sul risultato finale di 20 a 27.

Una straordinaria Duran corona una prestazione di spessore con 13 reti segnate, nonostante due rigori sbagliati.

Ottime comunque tutte le ragazze che hanno dato tutto in campo.

Prossima partita in casa di un Leno che sta dando filo da torcere un po’ a tutte le squadre.

Risultato importante di giornata il pareggio del Brixen a casa del Cassano Magnago.