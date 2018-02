A2/F. Netta vittoria del Fondi sul Mugello

Si è disputato sabato presso il Palazzetto dello Sport di Fondi il match Fondi-Mugello, valido come prima giornata della fase ad orologio del campionato di serie A2 femminile. Ad avere la meglio sono state le ragazze dell’ HC Coffee System Fondi, che hanno sconfitto la compagine toscana con il punteggio di 31-25 al termine di una gara dai ritmi alti e nella quale le fondane hanno dominato dal primo all’ultimo minuto.

A rompere il ghiaccio nella partita di sabato erano proprio le rossoblù, che mettevano subito a segno un parziale di 2-0 con le reti dell’ala sinistra Conte, seguito poi dal goal del 2-1 da parte del Mugello. A quel punto le padrone di casa mettevano il piede sull’acceleratore e, con una serie di mini break, si portavano sul 9-4 quando erano passati poco più di 10′ dal fischio di inizio. La compagine toscana seguiva a fatica il ritmo delle fondane, che concedevano ben poche chance di recupero alle avversarie; così, con il passare dei minuti, lo scarto tra i due team aumentava sempre di più. Quando mancavano poco meno di 10′ alla fine del primo tempo, le rossoblù operavano un break di 4-0, portandosi sul +8, e sul punteggio di 19-11 in favore delle locali la coppia arbitrale mandava le due squadre a riposo negli spogliatoi. Nella ripresa le fondane iniziavano forte come nel primo tempo allungando nel punteggio fino al 25-13. Sul massimo vantaggio delle locali, e dopo un time-out chiesto dalla loro allenatrice Guida, la formazione toscana iniziava a reagire e sorprendeva le padrone di casa piazzando in poco più di 4’ un break di 4-0 con cui accorciava fino al 25-17. Dopo aver condotto la gara senza patemi per 45′, mostrando un gioco di ottima fattura, a metà della seconda frazione di gioco le giovani atlete rossoblù, davanti alla reazione delle ospiti, iniziavano a mostrare qualche cedimento; le ragazze di Manojlovic non riuscivano più ad attaccare con lucidità la difesa alta delle toscane, denotando anche qualche crepa difensiva. Si apriva così uno spiraglio di luce per le atlete del Mugello, che ne approfittavano per ridurre il gap. Le fondane però conservavano dalla loro la gran voglia di vincere e il vantaggio acquisito fino ad allora, riuscendo senza grossi patemi a tenere a distanza le avversarie. Sul punteggio di 31-25 arrivava dunque il fischio finale che decretava la meritata vittoria del Fondi.

Questo il commento a caldo del mister rossoblù Nikola Manojlovic: “Le ragazze sono entrate in partita molto bene, nel primo tempo hanno svolto una fase difensiva impeccabile esprimendo tutto quello che chiedevo loro. Abbiamo chiuso il primo tempo 19-11, ma il vantaggio sarebbe potuto essere anche più ampio: i portieri hanno chiuso lo specchio della porta, la difesa ha lavorato bene ma abbiamo sprecato 3 o 4 seconde fasi commettendo errori tecnici. Nel secondo tempo abbiamo risentito sul piano fisico la spinta del primo tempo, così siamo un po’ calati fisicamente ma non abbiamo mai messo in dubbio la vittoria, che è arrivata con sei goal di scarto. In conclusione sono molto contento della prestazione della squadra”.

Le rossoblù sono ora attese da un appuntamento molto difficile: sabato 3 marzo alle ore 21 faranno infatti visita alla capolista del girone D, la formazione marchigiana del Cingoli.