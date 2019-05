C’è l’Oderzo sulla strada della Jomi, antipasto delle Finali Scudetto

Torna in campo la Jomi Salerno. La formazione allenata da coach Dragan Rajic sarà di scena domani (sabato 4 maggio) alle ore 18:30 tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo contro la Mechanic System Oderzo nel match valevole quale quinta ed ultima giornata della Poule Play Off. Sarà una gara valida solo per le statistiche e senza alcuna valenza per la classifica, tutto è stato infatti già deciso nello scorso turno della Poule Play Off. Jomi Salerno – Mechanic System Oderzo è, infatti, la finale della Serie A1 Femminile. Saranno le venete a sfidare le campionesse d’Italia in carica nella serie che si aprirà nel fine settimana dell’11-12 maggio al Palaopitergium. Proprio l’impianto veneto, sotto i riflettori di Sportitalia, ha celebrato nello scorso turno della Poule Play Off l’accesso alla prima e storica finale da parte della formazione veneta: decisivo è stato il 29 a 23 con la quale la formazione allenata da Cavallaro ha superato il Brixen. La Jomi Salerno, dal canto suo, aveva già acquisito la certezza aritmetica di chiudere al primo posto la Poule Play Off. Le salernitane sapevano già, con ben due turni d’anticipo, di poter godere del vantaggio di giocare tra le mura amiche l’eventuale gara – tre di Finale Scudetto. Le salernitane proveranno comunque a chiudere da imbattute la seconda fase della stagione, centrando contro Oderzo, la quinta vittoria su altrettante gare disputate. Sarà un’ultima giornata con la testa già rivolta alle gare che assegneranno il titolo tricolore. Sarà un ultimo atto inedito e significativo: quello che partirà, sarà il rush finale per il 50esimo Scudetto nella storia della Pallamano italiana.