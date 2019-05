Non solo l’eccellente secondo posto conquistato nel campionato di serie B maschile, ma anche le costanti gratificazioni provenienti dal proprio settore giovanile. Continuano ad arrivare buone notizie per la Fidelis Andria Handball, che può godersi la convocazione nella Rappresentativa Area 8 (Puglia-Basilicata-Calabria) under 15 di due tesserati, entrambi classe 2005. Tra i sedici atleti selezionati dal responsabile d’area Domenico Iaia, infatti, ci sono pure Andrea Zagaria ed Agostino Guglielmi, che avranno il privilegio di partecipare al “Trofeo delle Aree – Talent Trophy”, in programma da giovedì 30 a domenica 2 giugno a Benevento. Il prestigioso evento, inoltre, sarà molto importante anche e soprattutto per i tecnici delle nazionali giovanili, per la formazione delle selezioni italiane giovanili. “Questa – ha Riccardo Colasuonno, l’allenatore della Fidelis Andria Handball – è la prima volta che due nostri atleti vengono convocati in una selezione d’area: per la nostra giovanissima società, con soli quattro anni di storia alle spalle, è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Rivolgo ad Andrea e ad Agostino i miei più sinceri complimenti, che vanno estesi però anche ai compagni di squadra, ai dirigenti e alle famiglie che svolgono un grandissimo lavoro per aiutare i ragazzi ad appassionarsi sempre di più al nostro bellissimo sport. Sono convinto che Zagaria e Guglielmi dimostreranno tutte le loro qualità nella rappresentativa d’area”.