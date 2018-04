Final8 serie A2 maschile e femminile, sorteggiati gli incroci

Due Final8, un totale 16 squadre coinvolte e 3 posti in paradiso. I campionati di Serie A2 Maschile e Femminile giungono al rush finale, ai due week-end che coinvolgeranno le migliori formazioni dei 5 gironi che hanno caratterizzato la Regular Season e che sono state protagoniste del sorteggio del pomeriggio di ieri (lunedì ndr) a Roma.

SERIE A2 MASCHILE \ FINAL8 PROMOZIONE

Si gioca dal 29 aprile al 1° maggio prossimi a Borgo San Lorenzo, in Toscana, sede neutra per l’occasione. Si gioca per due obiettivi: la promozione in Serie A1 e la Coppa Italia di categoria, entrambi spettanti esclusivamente alla formazione vincitrice della Final8.

Questo, dunque, il programma delle gare:

Quarti di Finale \ 29 aprile

[A] h 14:00 | Faenza – Taufers

[B] h 16:00 | Crenna – Darwin Technologies Mascalucia

[C] h 18:00 | Oderzo – Putignano

[D] h 20:00 | Città Sant’Angelo – Rapid Nonantola

Semifinali \ 30 aprile

h 16:00 | Vincente A – Vincente B

h 18:00 | Vincente C – Vincente D

Finale \ 1° maggio

h 16:00 | Finale Promozione

L’evolversi della Final8 di Serie A2 Maschile sarà seguito sul sito federale www.figh.it attraverso il live ticker per tutte le gare.

SERIE A2 FEMMINILE \ FINAL8 PROMOZIONE

Stessa formula degli uomini, ciò che cambia sono sede e data: si gioca a Teramo, in Abruzzo, nel fine settimana compreso tra 4 e 6 maggio. Più ampi anche i margini per l’accesso alla Serie A1, poiché saranno due, e perciò le vincenti delle semifinali, le squadre promosse nella massima serie 2018/19. A chi si piazzerà al 1° posto, comunque, andrà la Coppa Italia di categoria.

Questo, dunque, il programma delle gare:

Quarti di Finale \ 4 maggio

[A] h 14:00 | Loacker Volksbank Bolzano – Cassa Rurale Pontinia

[B] h 16:00 | Leno – Meta2

[C] h 18:00 | Cellini Padova-Oriago – Brunico

[D] h 20:00 | Cingoli – Alì Mestrino

Semifinali \ 5 maggio

h 16:00 | Vincente A – Vincente B

h 18:00 | Vincente C – Vincente D

Finale \ 6 maggio

h 11:00 | Finale Promozione

L’evolversi della Final8 di Serie A2 Femminile sarà seguito sul sito federale www.figh.it attraverso il live ticker per tutte le gare.

SERIE A2 MASCHILE \ SPAREGGIO-SALVEZZA

Sorteggiato anche l’ordine delle gare di spareggio tra Estense e Carrara, le due formazioni che hanno chiuso al 6° posto i Gironi B\C e che lottano per evitare la retrocessione in Serie B. Andata in casa degli emiliani nel week-end del 5/6 maggio, fra 12/13 maggio il ritorno.

foto: Alessio Lucchetti