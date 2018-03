H.C. Mascalucia vince il campionato ed approda alla Final8 di serie A2 maschile

Spettacolare e pirotecnica vittoria dell’H.C. Darwin Tecnologyes Mascalucia, capolista indiscussa della serie A2 maschile che, in un pala Wagner gremito in ogni ordine di posti, conquista la 17^ vittoria stagionale, blindando matematicamente il primato. A due giornate dal termine della cosiddetta ‘fase a orologio’, dunque, è arrivata l’ennesima vittoria di questa irripetibile annata sportiva che vede la formazione mascalucese vincere a mani basse il campionato di A2. Un traguardo, alla vigilia, nemmeno ipotizzabile per la matricola catanese che, dopo il terzo posto ottenuto lo scorso anno in serie B, si presentava al via con l’unico obiettivo: la crescita dei giovani del vivaio. Invece sono arrivate una serie di vittorie consecutive che di fatto hanno lanciato in orbita il team allenato dal siciliano doc Salvo Cardaci che, dopo lo scudetto con record conquistato a Salerno lo scorso anno, ha deciso di rientrare nella sua amata Sicilia per dar vita ad un nuovo progetto sportivo. Sabato sera l’ennesima super prestazione dei mascalucesi che hanno ridimensionato le ambizioni dei palermitani del Kelona (appena retrocessi dalla serie A1 ndr.) battendoli per la terza volta in tre gare e chiudendo con anticipo la ‘discussione’ per il primo posto. Un successo che qualifica alla ‘Final8′ che si disputerà a fine aprile a Borgo San Lorenzo (Fi) e che servirà a decretare il team che andrà a disputare il massimo campionato nazionale 2018-2019. Il migliore Mascalucia dell’anno, insomma, ha piegato nettamente i palermitani di coach Ninni Aragona nel confronto diretto che, teoricamente, poteva riaprire il campionato. Invece si è assistito ad un monologo tecnico e tattico dei ragazzi del presidente Sergio Pagano che hanno sofferto solo nelle battute iniziali, ma registrata la difesa e modificato il reparto di attacco, si è vista una squadra spumeggiante orchestrata da capitan Massimo Randis (top score del match con 11 reti) e dai “soliti” Vito Cardaci, Gianluca Corsico, Ciccio Giuffrida e Dario Consoli che hanno letteralmente imperversato soprattutto nella ripresa. Un 39 a 28 che non ammette repliche e che regala a Paganello, Torrisi, Cristaudo, Pappalardo, Costanzo, Caltabiano, Coppola, Gagliano e compagni un incredibile primato. Naturalmente soddisfatto il d.s. dell’H.C. Orazio Randis che dice: “i nostri ragazzi hanno disputato una partita davvero perfetta contro avversari assai motivati e di valore. Una vittoria netta che, di fatto, archivia il discorso relativo al primo posto con due turni di anticipo. Adesso proveremo a terminare al meglio un campionato straordinario e poi inizieremo a preparare con serenità la Final8 in Toscana che è il giusto premio ai sacrifici di questo splendido gruppo di atleti”.