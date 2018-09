HC FONDI: Manojlovic Ramona in Nazionale maggiore

Torna a tingersi d’azzurro l’HC Fondi con la convocazione, in nazionale “senior”, della giovane promessa Ramona Manojlovic. Dal 23 Settembre fino a sabato 29, la giovanissima atleta fondana è impegnata a Salerno, agli ordini del tecnico Neven Hrupec, per uno stage in vista delle qualificazioni ai Campionati Mondiali “Giappone 2019”. In questo articolo abbiamo voluto ripercorrere tutte le esperienze azzurre della giovane promessa fondana.

Nel febbraio 2017 Ramona venne convocata per la prima volta nell’Under 17 dell’allora tecnico Michael Niederwieser, in vista del 12° Campionato Mediterraneo dell’Handball. Nella trasferta tunisina la giovane fondana si mise subito in mostra, giocando ottime partite e mettendo a segno, mostrando la propria tecnica ed il proprio carattere, un decisivo tiro franco.

Il percorso di crescita della Manojlovic è proseguito anche dopo il passaggio di testimone da Niederwieser alla Ivaci. Con quest’ultima, la giocatrice rossoblù è stata anche nominata capitano dell’Under 16 e nell’agosto 2017 ha partecipato, in Lituania, agli EHF Championship. Tra uno stage e l’altro continuano le esperienze azzurre di Ramona e nell’aprile 2018 vola a Zabljak (in Montenegro) per prendere parte alla 13a edizione del Campionato Mediterraneo dell’Handball. A distanza di soli due mesi era di nuovo in viaggio verso Göteborg (Svezia), dove assieme alle sue compagne di nazionale, ha ottenuto il 14° posto agli European Open.

Oggi la Manojlovic sta vivendo lo stage con la squadra maggiore della nazionale italiana e dovrà dare il meglio di sé per dimostrare il proprio valore e per ripagare la fiducia del tecnico azzurro Hrupec.

La dirigenza rossoblù, guidata dal presidente Vincenzo De Santis, esprime gioia e soddisfazione per l’ennesima convocazione: “A nome di tutta la famiglia HC Fondi vorrei complimentarmi con Ramona per l’ennesimo traguardo raggiunto. Questo, però, deve essere solo un punto di partenza. La sua convocazione in nazionale maggiore riempie d’orgoglio tutti noi per due motivi fondamentali: per prima cosa perché, dopo cinquantun anni di storia, l’HC Fondi continua a dare il proprio contributo alla pallamano italiana. E poi questa convocazione ci conferma che stiamo lavorando bene e abbiamo avuto un’importante intuizione estendendoci anche al settore femminile”.

Due anni intensi per la giovane rossoblù, Ramona Manojlovic, durante i quali ha conseguito oltre 19 convocazioni con la nazionale italiana, tra competizioni ufficiali e training camp, di seguito un elenco: