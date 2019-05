Il “Sette” rosa siciliano presente alla Coppa delle Regioni di Misano Adriatico

Partirà domani pomeriggio, alla volta di Misano Adriatico, la spedizione siciliana al femminile (anni 2004-2005 e 2006) che dal 31 maggio al 2 giugno sarà impegnata alla “Coppa delle Regioni” che si disputerà nella rinomata località della Riviera adriatica. Saranno 10 le rappresentative che parteciperanno alla manifestazione voluta dalla Federazione e dal settore tecnico azzurro. A guidare il “setterosa” sarà l’ennese Mario Gulino (già selezionatore dei Giochi delle Isole ndr.) e proprio dall’edizione 2019 dei Jeux des Iles, disputatisi in Corsica, è arrivata l’ennesima soddisfazione per le siciliane che si sono classificate al 2° posto, dietro le quotate portoghesi del Madeira, con la conquista di una meritatissima medaglia d’argento. Lavoro di selezione importante quello effettuato dai tecnici dell’Area 9 Sicilia che hanno di fatto lavorato alla formazione di due gruppi di atlete e cioè quello che ha preso parte ai Giochi delle Isole e questa selezione (di qualche anno più giovane) che disputerà la Coppa delle Regioni 2019. Una intensa attività sostenuta dal Comitato regionale della Federazione presieduta da Sandro Pagaria che ha organizzato divese tappe in giro per l’isola alla scoperta dei campioni e delle campionesse di domani. La Sicilia è stata inserita nel girone A dove sfiderà le seguenti rappresentative: Area 7 (Lazio-Campania), Area 8 (Puglia-Basilicata), Area 3 (Veneto), Area 6 (Marche-Abruzzo). Nel girone B, invece, le cinque rappresentative che giocheranno per il titolo sono: Area 1 (Alto Adige e Trentino), Area 2 (Lombardia), Area 4 (Emilia Romagna), Area 5 (Toscana-Umbria) e Area 10 (Sardegna). Qui di seguito le atlete convocate e le società di appartenenza: SICILIA (Area 9) Società Nome Cognome Anno di nascita Ruolo Acireale Giulia Panebianco 2004 Terzino sx Acireale Elena Terranova 2006 Pivot / Terzino dx Girgenti Alessandra Mitidieri 2005 Portiere HB Messina Martina Scarpaci 2006 Terzino Mattroina Chiara Priolo 2006 Ala/Terzino dx Mattroina Giusi La Ferrera 2004 Terzino/Ala dx Mattroina Elisa Spalletta 2005 Pivot Pol. Licata Matilde Faraci 2004 Centrale Pol. Licata Cristina Faraci 2004 Ala / Pivot Pol. Licata Dalila Grillo 2004 Portiere Pol. Licata Viviana Peritore 2004 Ala sx Pol. Licata Michelle Peruga 2004 Ala sx Olis Club Marta Azzaro 2005 Terzino Olis Club Martina Gugliotta 2005 Terzino Olis Club Maia Inì 2004 Ala / Terzino sx