L’ UNDER 15 FEMMINILE DEL MEZZOCORONA PRONTA A SOGNARE

C’è una generazione di ragazze che ormai da qualche anno sogna in grande. È la truppa dell’Under 15 della Pallamano Metallsider Mezzocorona femminile che durante questa stagione più che mai sta coltivando l’obiettivo di grandi risultati nazionali. Presenti in massa nella rappresentativa del Trentino Alto Adige che ha disputato la Coppa delle Regioni a Benevento lo scorso weekend, le ragazze rotaliane vengono da un dominante trionfo nel campionato regionale di categoria ed ormai sotto ogni punto di vista crescono a vista d’occhio.

Dopo aver lottato in regione, portando a casa il titolo, le ragazze della Metallsider allenate dalla sapiente mano si Sonia Giovannini (anche tecnico della rappresentativa) si sono messe al lavoro da più di un mese per prepararsi in vista delle finali nazionali Under 15 di Misano Adriatico il prossimo luglio. In mezzo a questo lungo periodo di preparazione è stata inserita la parentesi della Coppa delle Regioni dove le sei gialloverdi convocate (Elisa Giovannini, Arianna Buratti, Elena Pedron, Alice Groff, Aurora Gislimberti e Giada Verones) hanno ben figurato assieme alle compagne regionali, chiudendo al secondo posto, sconfitte soltanto in finale dal Veneto per 24-19. Un risultato brillante che lancia le squadre regionali ma in particolare la Metallsider verso le finali nazionali di Misano; la società del Presidente Mario Bazzanella, dopo 2 terzi posti negli ultimi 3 anni alle finali nazionali, vuole provare a fare il colpaccio e nelle parole del tecnico Sonia Giovannini c’è tutto il punto della situazione:

“Il gruppo a nostra disposizione è sicuramente di ottima qualità. La Coppa delle Regioni è stata una parentesi positiva che ci ha permesso di esprimere il potenziale regionale della pallamano femminile Under 15 ed anche di affrontare tante avversarie che ritroveremo a luglio alle finali nazionali. C’è tanto orgoglio anche per le convocazioni in nazionale giunte per alcune nostre atlete regionali ma, uscendo dalle vesti di tecnico della rappresentativa, guardo ora alle finali nazionali Under 15 con la Metallsider con fiducia. Le ragazze hanno lavorato bene, sono cresciute moltissimo nelle ultime stagioni e da campionesse regionali andremo a Misano Adriatico per giocarcela fino in fondo. Non nascondiamo l’ambizione di voler fare bene ma prima di tutto l’obiettivo sarà quello di fare esperienza e continuare a migliorarci.”