LA LIONS U17 A CACCIA DELLO SCUDETTO DI CATEGORIA

Un appuntamento storico attende le giovani promesse dell’handball teramana. Dal 13 al 15 giugno la cittadina varesotta di Cassano Magnano ospiterà le Finali Nazionali di pallamano maschile riservate alla categoria under 17. Alla manifestazione hanno aderito 13 compagini, suddivise in un girone all’italiana da 4 squadre e tre gironi all’italiana da 3 squadre (gare di sola andata). L’elenco delle partecipanti annovera alcune tra le realtà più importanti dell’intero movimento pallamanistico di tutto lo Stivale. Tra queste ci sarà anche la Lions Teramo, unica società abruzzese in gara.

Le regioni più rappresentate saranno Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con due formazioni a testa: la prima avrà Cassano Magnago e Crenna, la seconda Torri e Malo, la terza invece Spallanzani e Modena. Saranno presenti con una sola formazione anche il Trentino (Pressano), l’Alto-Adige (Merano), la Toscana (Fiorentina), il Lazio (Fondi), le Marche (Cingoli) e la Sicilia (Halikada). Da questo novero uscirà il team che porterà a casa la vittoria finale e che si potrà fregiare del tricolore di categoria. Per quanto riguarda l’aspetto competitivo, i ragazzi teramani allenati da Alessio Collevecchio sono stati inseriti nel girone a 4 (insieme a Fiorentina, Modena e Cassano Magnago) e faranno il loro esordio giovedì 13 giugno (ore 9:00) proprio al cospetto del team gigliato. I biancorossi scenderanno sul parquet anche giovedì 13 alle ore 12:00 (contro Modena) e venerdì 14 alle ore 9:00 (contro Cassano).

Prima di concludere, è opportuno ricordare il regolamento: le seconde e le terze classificate accederanno agli ottavi di finale e si scontreranno tra loro con accoppiamenti incrociati, mentre le prime passeranno direttamente ai quarti. Le vincenti guadagneranno il pass per il turno successivo. La finalissima si giocherà alle ore 17:30 di sabato 17 giugno al Pala Tacca di Cassano Magnago.