LA PALLAMANO APPRODA ALLA PRESTIGIOSA “COPPA SANT’AGATA” DI CATANIA. DOMENICA 27 GENNAIO AL VIA IL 1° MEMORIAL INTITOLATO A FRANCESCO PAOLO PAGARIA

La pallamano approda finalmente alla Coppa Sant’Agata edizione 2019. La settimana dedicata allo sport catanese, organizzata dal Comune di Catania in collaborazione con il CONI Sicilia e le federazioni sportive avrà il via domenica 27 gennaio con una serie di tornei e manifestazioni che si concluderanno domenica 3 febbraio. Proprio in quella giornata, davanti alle autorità cittadine e ai rappresentanti del CONI e delle federazioni interessate, verranno premiate le squadre e gli atleti vincitori nelle varie discipline in calendario. La premiazione si terrà presso il palazzo della Cultura (Palazzo Platamone) di Catania con inizio fissato per le ore 15.30. Le discipline interessate alla “Settimana dello Sport Agatino” saranno ben 32 in questa edizione con la pallamano che approda nella prestigiosa e tradizionale kermesse iniziata, addirittura, nel lontanissimo 1908 e che ininterrottamente dal 1960 vede scendere “in campo” migliaia di sportivi impegnati nelle varie discipline. Tornando alla pallamano, domenica 27 gennaio dalle ore 15 al pala Wagner di Mascalucia interessante torneo giovanile (categoria under 15 maschile) che vedrà di fronte i padroni di casa dell’Handball Club Mascalucia con due selezioni opposti alla PGS Risurezzione di Catania e ai messinesi dell’Orlandina. Un quadrangolare intitolato al compianto Francesco Paolo Pagaria, arbitro internazionale di pallamano e per tanti anni presidente della F.I.G.H. Sicilia. Personaggio di spicco della pallamano nazionale ha guidato il Comitato regionale della pallamano negli anni in cui l’handball nella nostra isola vantava diverse squadre di massima serie sia a livello maschile sia femminile. Corsi e ricorsi storici con il figlio di Pagaria, Alessandro che ha praticamente seguito le orme del padre e dopo una prestigiosa carriera nei quadri arbitrali italiani è stato eletto presidente del Comitato regionale della Figh nel mese di dicembre dello scorso anno. “Siamo veramente felici di ospitare il 1° memorial dedicato al compianto presidente Franco Pagaria – evidenzia il massimo dirigente dell’H.C. Mascalucia Sergio Pagano – la pallamano, da questa edizione, entra a pieno titolo nelle manifestazioni organizzate in onore della Patrona di Catania Sant’Agata e per la nostra società è veramente un onore organizzare proprio a Mascalucia. Motivo d’orgoglio anche per il nostro direttore tecnico Salvo Cardaci, ennese così come Pagaria con cui ha collaborato per diversi anni nel Comitato regionale della nostra federazione”.