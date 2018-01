La Pallamano Chiaravalle sconfitta: regge un tempo contro il Poggibonsi

Sconfitta, contro la formazione del Poggibonsi la squadra di Fradi entra in campo carica e nel primo tempo tiene bene arrivando sul 11-7 in suo favore nel finale di tempo il ritorno della formazione toscana che riesce a chiudere il primo tempo sul 13-14 in suo favore. Secondo tempo di sola marca toscana con l’attacco dei marchigiani sparito. Il prossimo impegno sara il 27 gennaio in casa del Monteprandone.

Pallamano Chiaravalle-Poggibonsi 19-30 (p.t. 13-14 )

Pallamano Chiaravalle: Molinelli, Ballabio, Rumori 2, Brutti 1, Ceresoli M., Tanfani,

Ceresoli S.,8 Braconi 1, Evangelisti 1, Piombetti, Maltoni F., Vichi 4, Selimi 2. All. Fradi.

Arbitri: Passeri , RinaldiZavagli, Paone.

Risultati 1 giornata – ritorno

CARRARA MONTEPRANDONE 29 – 24

AMBRA FAENZA 22 – 22

RAPID NONANTOLA SECCHIA RUBIERA 27 – 25

BASTIA PARMA 21 – 36

CAMERANO OLIMPIC MASSA MARITTIMA 34 – 32

CHIARAVALLE POGGIBONSESE 19 – 30

Classifica: Faenza 23, Rapid Nonantola 20, Ambra 19, Parma 16, Secchia Rubiera 15, Carrara 13,

Poggibonsese 9, Massa Marittima 8, Camerano 8, Monteprandone 6, Chiaravalle 5, Bastia 2.