PAREGGIO CASALINGO PER LA POLISPORTIVA CINGOLI

Arriva il secondo risultato utile al PalaQuaresima per la Polisportiva Cingoli targata Santarelli. I ragazzi di Nocelli, infatti, fermano sul 26-26 l’Ego Siena, nella 16ª giornata di Serie A Maschile di pallamano. Strappini e compagni potevano portare a casa il risultato pieno dopo una prestazione di carattere, ma negli ultimi minuti hanno subito il ritorno dei toscani.

Il primo tempo parte in salita per i cingolani, sotto di 0-3 nei primi 5′. Lorenzo Nocelli suona la carica e dà il via alla rimonta fino al 3-3 (8’). I senesi riescono quindi ad aggiudicarsi un break di 2 reti, che mantengono fino al 5-7. La Polisportiva pareggia i conti a metà del parziale, grazie a Strappini ed Alvarez (7-7). Le due compagini comunque sbagliano tanto in attacco, non riuscendo a essere ciniche, anche per via degli interventi dei portieri. Cingoli e Siena combattono punto su punto, gli ospiti mantengono quindi il minimo vantaggio fino al 9-10. Due marcature di Matijasevic regalano il primo vantaggio locale al 24’ (11-10). Si continua a restare sul filo dell’equilibrio. Nocelli segna il 13-12, ma a fil di sirena il tiro di Nelson carambola su Pelacchi, il quale firma il 13-13 che chiude il primo tempo.

Nella ripresa, dopo una prima fase di stallo, sembra la Santarelli a venire fuori; l’Ego però non molla e recupera sul finale. I primi 5 del parziale confermano l’andamento della seconda metà della frazione precedente, con le squadre sul 16-16.

A questo punto Cingoli mette a segno un break di 2-0 per il 18-16 grazie a Matijasevic e Mangoni, mentre Gentilozzi e Garcia alzano muri a difesa della porta. Nelson e compagni trovano il 18-17 al 40’, ma la Polisportiva non è ancora sazia: grazie alla grande visione di gioco di Nocelli e Bincoletto i biancorossi volano sul +3 (20-17).

Gli ospiti tornano sotto fino al 21-20, però Garroni dall’ala destra non perdona e trascina i suoi compagni nuovamente sul 23-20 a metà del tempo. Le due squadre continuano a sbagliare in attacco, anche se l’Ego Siena riesce a trovare il 23-23 a dieci minuti dalla fine, dopo il time-out chiamato da Fusina. Sul 24-24, la Santarelli firma un break fondamentale che la porta sul 26-24 di Nocelli a 2 minuti e mezzo dal gong. Il rosso a Strappini, per somma di sospensioni, consente a Sivic e compagni di raggiungere il pareggio a pochi istanti dal termine. Le squadre sembrano accontentarsi e non riescono a conquistare l’intera posta.

Finisce 26-26 tra Cingoli e Siena, anche se tra i padroni di casa c’è rammarico per non aver chiuso le ostilità in vantaggio di 2 o 3 reti. Il pari è il risultato più giusto per quanto espresso in campo dalle due formazioni.

Top scorer della gara l’insaziabile croato Sivic con 9 reti, seguito a 6 dagli ottimi Petrangeli e Lorenzo Nocelli. Continua a far parlare di sé Giacomo Bincoletto, alla terza partita in biancorosso è già fondamentale negli schemi di mister Nando Nocelli. Buona prestazione, come al solito, dei portieri Gentilozzi e Colleluori, che hanno ben retto il confronto con l’argentino Garcia. Ancora una volta il pubblico del PalaQuaresima ha risposto presente, trascinando la squadra nei momenti clou. Cingoli raggiunge così al terz’ultimo posto il Gaeta con 10 punti, sconfitto di misura a Bressanone, mentre Cologne e Merano restano a 11. Occhio al Bologna, ultimo a 6 punti, vincente proprio contro l’Alperia in trasferta.

Nella prossima giornata, il 9 febbraio, la Polisportiva sarà di scena in Puglia contro la corazzata Conversano terza in classifica. Si tornerà al PalaQuaresima il 16 febbraio, per la sfida contro il Pressano campione in carica della Coppa Italia, prima dello scontro diretto contro il Cologne in Lombardia, previsto per il 23 febbraio. Nando Nocelli sta studiando un turnover ragionato per arrivare al meglio a quell’importante appuntamento.