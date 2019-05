PRESSANO ALLE FINALI NAZIONALI U17 CONTRO TORRI E CRENNA

Archiviato con il secondo posto il campionato di Serie A1 maschile, la Pallamano Pressano CR Lavis può ora concentrarsi totalmente sulle categorie giovanili che, come da tradizione, nel mese di giugno svolgono i campionati nazionali. Dopo il sorteggio di una settimana fa dedicato all’Under 19, è toccato anche all’Under 17 conoscere il proprio percorso ai campionati italiani di Cassano Magnago 2019.

I campioni regionali del Trentino AltoAdige sono stati inseriti nel Girone C, terzo di quattro gironi, assieme ai veneti del Torri ed ai vicecampioni di Lombardia del Crenna. Partiti come testa di serie, i gialloneri hanno potuto così evitare in partenza i favoritissimi padroni di casa del Cassano Magnago, oltre ai cugini del Merano con cui sono stati in lotta tutto l’anno per il titolo regionale. Un girone a 3 impegnativo dove la squadra allenata da Alain Fadanelli troverà di nuovo il Crenna, già affrontato a Fanano lo scorso anno nelle finali nazionali: le gare del girone si svolgeranno giovedì 16 giugno fra la mattinata ed il primo pomeriggio, poi la manifestazione si fermerà per assistere al grande evento di Italia-Russia maschile al PalaYamamay di Busto Arsizio. La battaglia verso il tricolore Under 17 riprenderà poi la mattina del venerdì: le prime classificate dei gironi saranno già proiettate ai quarti di finale in serata, mentre le seconde e terze classificate disputeranno gli ottavi di finale in mattinata.

Una kermesse fitta e ricca di impegni, dove si disputerà un consistente numero di partite ed in questo senso sarà fondamentale dosare le forze. I gialloneri giungeranno all’appuntamento con una squadra rodata ed ancora in grande crescita, nelle cui file miliano i tre azzurri Fadanelli, Walcher e Sontacchi assieme a tutto il resto dell’ossatura locale della squadra. Composti i gironi sarà quindi battaglia Under 17 dal 13 giugno ma prima, in ordine cronologico, ci saranno le finali nazionali Under 19, prossimo appuntamento ufficiale per la società, che scatteranno il prossimo 6 giugno a Benevento. Per la Pallamano Pressano anche quest’anno è aperta la caccia ad un posto di vertice anche fra i giovani.