Pressano Under 17 subito in forma, vinto il torneo del Palavis

Parte con il piede migliore la stagione delle selezioni giovanili della Pallamano Pressano CR Lavis. Se la squadra di Serie A1 ha faticato in avvio di campionato, i giovani gialloneri hanno mostrato da subito grande forma: al lavoro da oltre un mese in palestra, gli Under 17 di Alain Fadanelli sono stati i primi giovani a scendere in campo e lo hanno fatto nel prestigioso torneo casalingo organizzato proprio dal club trentino. Al Palavis è andato infatti in scena un evento di lusso: cinque squadre iscritte, tutte di livello primario. Oltre ai padroni di casa del Pressano, sono giunti a Lavis anche i Campioni d’Italia in carica del Cassano Magnago, i Vicecampioni d’Italia del Merano, i quotati altoatesini del Bressanone e la formazione emiliana storica dello Spallanzani Casalgrande.



Ne è uscita una manifestazione di altissimo livello, con molti degli atleti della nazionale in campo: a vincere, in maniera piuttosto rocambolesca, sono stati proprio i padroni di casa della Pallamano Pressano che hanno saputo avere la meglio delle avversarie al termine di un torneo equilibratissimo. Soprattutto l’incontro di apertura fra Pressano e Merano ha regalato le maggiori emozioni, con continui capovolgimenti di fronte ed un pareggio finale (22-22) che promette scintille nel corso del lungo campionato regionale al via ad ottobre.



I gialloneri di Fadanelli hanno poi superato la concorrenza di Casalgrande (25-17), Brixen (21-19) ed anche dei Campioni d’Italia del Cassano (25-24) portando così a casa il primo posto. Nelle altre gare non è mancato lo spettacolo, con il rematch della finale Scudetto 2018 fra Merano e Cassano Magnago che si è concluso anch’esso con un pareggio (18-18) al termine di una memorabile rimonta meranese. Tante emozioni quindi ed un buon assaggio di quelle che potranno essere le finali nazionali 2019. I club di vertice hanno così potuto testare i nuovi gruppi di lavoro (in questo caso le annate 2002-2003) e cominciare ufficialmente il cammino stagionale.



Per le giovanili di Pressano il lavoro non è che cominciato: sabato al Palavis in programma c’è un triangolare Under 15 fra Pressano e le due squadre di Bressanone (A e B) che apriranno l’annata anche per questa categoria, dopo il primo approccio col campo avvenuto sabato scorso ai Giochi dell’Euregio in quel di Appiano.