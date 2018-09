Rabbia Th Alcamo: “Privati di un allenamento al Pala Verga”

C’è amarezza e sconcerto in casa Th Alcamo dopo la decisione dell’Assessorato allo Sport di revocare l’allenamento del giovedì della squadra di serie A2, per lasciare lo spazio in questione al calcio a 5. “La cosa che ci preoccupa di più – dice il presidente della società alcamese Gaspare Randes – e la più totale mancanza di rispetto per la nostra disciplina e per il campionato che disputiamo. Siamo l’unica squadra della città che partecipa ad un campionato nazionale, faccio due nomi , Benevento e Teramo verranno ad Alcamo il 6 e il 20 Ottobre, stiamo facendo salti mortali per disputare un campionato nazionale senza un centesimo di contributi pubblici, abbiamo lottato in prima linea contro l’aumento delle tariffe degli impianti sportivi e oggi ci vediamo penalizzati in questo modo. Una vera e propria mazzata – continua il massimo dirigente della Th Alcamo – a fronte di un campionato altamente competitivo al pari della serie A1 che abbiamo disputato tre anni fa dove le nostre avversarie si allenano 5 volte a settimana , noi da quattro sedute settimanali, ci vediamo privati dell’allenamento del giovedì , che durante il campionato è fondamentale per la preparazione della partita del sabato. Assurdo, illogico, come dire a una squadra di basket, senza andare troppo lontano quella di Trapani , di serie A2 , che a due giorni dalla partita di campionato , di andarsi ad allenare in una palestra scolastica o all’aperto , per lasciare spazio a una squadra di calcio a cinque, di un campionato regionale che per giunta non ha obbligo di giocare al coperto. Questo è quello che sta accadendo ad Alcamo , dove gli impianti al coperto rischiano di diventare tutti campi di calcetto, se la nostra amministrazione non capisce che gli impianti al coperto sono nati per gli sport indoor , la dove ci sono spazi libri è giusto dare spazio anche a chi non obbligo di giocare indoor, ma se passa la logica che sta seguendo l’assessorato allo sport del comune di Alcamo , e probabile che nei prossimi anni andranno ad aumentare in maniera esponenziale le società di calcio a 5 , vista anche la facilità nel reclutare atleti usciti dal mondo del calcio. Intanto abbiamo già contattato i vertici del Coni Sicilia , che presto metterà al corrente il comune di Alcamo sulle direttive che regolano l’utilizzo degli impianti sportivi per l’attività agonistica , mentre la nostra preoccupazione aumenta anche in virtù del nostro settore giovanile che dovrebbe iniziare settimana prossima , con due squadre under 15 e under 17 che si devono allenare e giocare le partite di campionato e tutta l’attività promozionale che dobbiamo portare avanti come sancito dalla federazione , in un impianto come il Pala Verga dove praticamente si fanno tutti gli Sport , mentre dopo un anno mezzo che il comune di Alcamo ne entrato in possesso il Pala D’Angelo è ancora chiuso e abbandonato a se stesso”. Intanto la prima uscita in amichevole programmata per questa sera al Pala Verga è saltata dopo le ore tolte dal comune, con la prima squadra vista l’inadeguatezza della Vecchia tensostruttura , dove è stata dirottata dal comune , costretta ad allenarsi per le strade della città e nel Salotto di Piazza Ciullo .