Raduno Area 6 e Under 13: che fine settimana per i giovani dell’HC Monteprandone

Fine settimana impegnativo per i giovani dell’Handball Club Monteprandone. A riprova che la semina della società guidata dai fratelli Roberto e Pierpaolo Romandini sta continuando a dare i suoi frutti. Sabato e domenica il terzino classe 2005 Marco Di Girolamo e il centrale nato nel 2006 Wasim Khouaja risponderanno alla convocazione del Coordinatore tecnico Settimio Massotti, che li ha precettati per il raduno della rappresentativa maschile dell’Area 6 (Marche-Abruzzo) al PalaQuaresima di Cingoli, in vista del Trofeo delle Aree in programma dal 30 maggio al 2 giugno a Benevento. Siamo dunque alle prove generali, con Di Girolamo e Khouaja comunque già certi di prendere parte alla rassegna in terra campana. Mentre il terzino del 2005 Riccardo Simonetti è stato inserito nella lista delle riserve, pronto a subentrare in caso di qualche infortunio. E domenica, dalle 9 alle 18, l’Under 13 di coach Andrea Vultaggio sarà l’unica rappresentante delle Marche a partecipare al 1° Torneo Città di Silvi, concentramento di categoria a cui prenderanno parte anche i padroni di casa della Pallamano Silvi, Teramo, Pescara, Chieti e Guardiagrele.