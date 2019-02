SERIE A2. SCONFITTA DI MISURA PER LA AMOLATERRA HANDBALL LANZARA CONTRO L’ ESPERTO PUTIGNANO

Sconfitta di misura per la Amolaterra Handball Lanzara nella terza giornata di ritorno del campionato Nazionale di Serie A2 maschile di pallamano. Dinanzi al pubblico della Palestra Caporale Palumbo, Russo e compagni devono arrendersi ai pugliesi della Pallamano Putignano col punteggio finale di 16 – 17.

Reduce da tre sconfitte consecutive il Putignano, squadra esperta che appena lo scorso anno ha partecipato alla Final Eight per la promozione nella massima serie, si è presentato in quel di Salerno col chiaro intento di riscattarsi e tornare a far punti. Dal proprio canto la Amolaterra Handball Lanzara, galvanizzata dal successo interno della scorsa settimana sulla Scuola Pallamano Valentino Ferrara, ha dato il massimo per mettere in difficoltà i più quotati avversari che hanno dovuto sudare le famose sette camicie per avere la meglio sui padroni di casa, al termine di un incontro non ricco di segnature ma entusiasmante ed equilibrato per l’ intero arco dei sessanta minuti.

I salernitani hanno dovuto, inoltre, fare a meno dello spagnolo Curià rientrato in Spagna e del centrale De Siero, presentandosi in campo con una formazione alquanto giovane, basti pensare che 4 dei 7 atleti titolari appartengono alla categoria Under 19, con l’ ala destra mancina Avallone appena quindicenne che continua a crescere e a prendere dimestichezza nel campionato Senior. Scorci di gara anche per il mancino Sica, che sta rientrando gradualmente sul campo di gioco dopo i postumi dell’ infortunio al ginocchio patito lo scorso anno, e del nuovo terzino spagnolo Guillermo Carreño Ubeda che ha fatto il suo debutto con la maglia rossoblu. Dunque occasione, viste le circostanze, non solo per cercare di ottenere l’ intera posta in palio ma anche per testare il livello dei nuovi entranti in campo e per provare ulteriori meccanismi di gioco. Nonostante l’ amarezza per la sconfitta di misura, sono evidenti i passi in avanti fatti dal sodalizio salernitano. Il gruppo sta crescendo e ne sono dimostrazione le ultime gare, che hanno avuto un risvolto diametralmente opposto rispetto a quanto vistosi nel girone di andata, partendo dal match vinto nel derby della passata settimana quando invece i salernitani su campo avverso uscirono sconfitti di due reti e dal match in quel di Putignano, dove il Lanzara si arrese col finale di 29 – 22 al termine di una gara comunque già chiusa in favore dei pugliesi al termine del primo tempo.

In questa occasione, l’ incontro diretto dai signori Alborino e Farinaceo vede il Lanzara aprire il valzer delle marcature col primo vantaggio siglato dal pivot Milano, prontamente risposto dal mancino Gallo che impatta sull’ 1-1. Nella prima fase dell’ incontro le difese prevalgono sull’ attacco, coi portieri in evidenza ed in particolar modo col portiere di casa Giuliano Grimaldi autore di numerosi ed importanti interventi, che in più occasioni hanno evitato la gioia della rete ai pugliesi. L’incontro procede sul punto al punto con gli ospiti che cercano poi di allungare venendo prontamente riavvicinati dal Lanzara, sino a quando le squadre si portano negli spogliatoi, grazie alla segnatura sul finale dai sette metri di Pecoraro, col punteggio al termine dei primi trenta minuti di gioco fissato sul 7-7.

Nella ripresa un iniziale momento di sbandamento dei padroni di casa favorisce il Putignano che sigla tre reti in tre minuti portandosi avanti sul 7 – 10. La Amolaterra Handball Lanzara, con lo scorrere dei minuti, si riavvicina agli avversari sul 13 – 14 ma il Putignano si porta nuovamente sul massimo vantaggio di tre reti al 52’ di gioco sul 14 – 17. Nei restanti otto minuti finali i salernitani saranno bravi a non concedere più alcuna rete agli avversari ma, giunti sul 16 – 17 al 54’, i padroni di casa nonostante più occasioni non riusciranno a trovare alcuna segnatura, col Putignano che nei secondi finali conserverà il possesso palla sancendo la chiusura definitiva del match sul punteggio di 16 – 17.

Archiviato l’ incontro col Putignano, il campionato osserverà un periodo di stop nel corso del quale si recupereranno comunque due incontri di questa giornata. I salernitani rientreranno nuovamente in campo in un particolare momento della stagione che vedrà gli stessi affrontare due trasferte consecutive in Sicilia, dapprima contro Alcamo il prossimo 9 Marzo e poi contro la capolista Mascalucia il prossimo 23 Marzo, match intervallati inoltre dal turno di riposo previsto da calendario per la matricola salernitana.

Bisognerà mantenere, dunque, alte le forze e la concentrazione per affrontare al meglio il periodo a venire non solo “ spezzettato “ da calendario ma anche ostico dal punto di vista della caratura degli incontri, sia per le due lunghe trasferte sia per la maggiore esperienza delle compagini da affrontare.