Serie B maschile: prosegue la preparazione della Pallamano Aretusa

Continua a pieno ritmo la preparazione della Pallamano Aretusa in vista dell’imminente inizio del campionato di serie B. La squadra del presidente Placido Villari, agli ordini del mister Luigi Rudilosso, icona della pallamano siracusana, da quasi un mese è al lavoro per affrontare nel migliore dei modi un campionato di serie B che quest’anno si preannuncia quanto mai competitivo e tecnicamente valido.



Da qui la scelta della società di far fare esperienza ai propri giovani; la squadra è quasi completamente formata da under 19 e under 17 i quali , affiancati da alcuni giocatori esperti, avranno modo di confrontarsi con un più livello tecnico ed agonistico più elevato e, di conseguenza, crescere.

Contemporaneamente è iniziata l’attività delle squadre under 15 e under 13, entrambe formate da un giovanissimo gruppo di atleti, allenati da Alfio Settembre, che nelle ultime stagioni ha dominato in Sicilia e in ambito nazionale; con il traguardo del 3° posto alla finale nazionale di Misano del 2017.



“Quello dello sviluppo dei giovani, non solo dal punto di vista sportivo e tecnico ma soprattutto personale e sociale, è la “mission” della neo nata società che nel breve giro di poche settimana ha raggiunto quota 80 tesserati” – sono le parole del vice presidente Giovanni Santoro che ci tiene a sottolineare come sia comunque difficile fare sport a Siracusa anche per chi dimostra con i fatti di farlo seriamente.



Da questa settimana è iniziato un programma di diffusione della pallamano, nelle scuole e tra i giovani, che consentirà , a chi volesse provare, di fare un periodo di prova, assolutamente gratuito, seguiti da tecnici e istruttori federali di comprovata esperienza in ambito giovanile.

Per informazioni rivolgersi, il martedì e giovedì, alla segreteria del palazzetto della Cittadella dello sport e il lunedì, mercoledì e venerdì in quella del pallone tensostatico di via Lazio dalle 15 alle 16,30.