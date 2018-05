Sicilia, al via i “Giochi delle Isole 2018”

Prenderanno il via domani 23 maggio, al Pala Nitta di Catania i “Giochi delle Isole 2018” che dal 22 al 26 maggio investiranno la Sicilia di tantissimi atleti provenienti da tutte le isole del mondo.

Per la categoria “Pallamano” vi sarà la partecipazioni delle Rappresentative:

Sicilia

Azzorre

Martinica

Corsica

Madeira

Proprio la Sicilia rappresenterà tutto il movimento pallamanistico Italiano che si presenta con due formazioni alla guida di due esperti tecnici come Mario Gulino e Lillo Gelo. L’esordio per la compagine siciliana è previsto per le ore 10:00 contro la quotata formazione del Martinica, partita che sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina della “FIGH Sicilia”.

Formazione interamente giovane quella giallo rossa che si presenta con il roster:

Sicilia A: Accolla Leonardo_Pivot (Albatro Siracusa) Rizza Samuele_Ala sx (Albatro Siracusa) Sortino Gabriele_Centrale (Albatro Siracusa) Gelo Joachim_ Terzino (Pallamano Girgenti) Thairi Hamza_Ala sx/dx (Pallamano Girgenti) Vinci Nicolas_Portiere (Il Giovinetto Petrosino) Florio Vincenzo Alessandro_ Centrale (Pallamano Halikada) Xhetani Endi_ Pivot (HC Mascalucia) Coppola Sebastiano_Portiere (HC Mascalucia) Cristaudo Antonio_Terzino (HC Mascalucia) Mineo Lorenzo_Terzino (HC Mascalucia) Guggino Cristian_Terzino (Handball Kelona) Spoto Paolo_Terzino (Handball Kelona) Tabaku Fabian_ Terzino (Scicli Sport Club)



Sicilia B: Terranova Gabriele_Portiere (Albatro Siracusa) Pantaleo Nicola_Centrale (Il Giovinetto Petrosino) Pipitone Bruno_Terzino (Il Giovinetto Petrosino) Pizzo Vito_Portiere (Il Giovinetto Petrosino) Battello Francesco_Ala dx (Il Giovinetto Petrosino) Burgio Lorenzo_Terzino (Pallamano Halikada) Munda Michele Daniele_Ala sx (Pallamano Halikada) Tardino Alessandro_Terzino (Pallamano Halikada) Portaro Lorenzo_Ala dx (HC Mascalucia) Puglisi Jonhatan_Portiere (Villaurea Palermo) Daniele Francesco_Centrale (Handball Kelona) D’Arrigo Alessandro_Ala sx (Handball Messina) Donzella Bartolomeo_Centrale (Andrea Licitra Ragusa) Causarano Marco_Pivot (Scicli Sport Club)



Riserve a Casa Asero Gianmarco_Terzino (Aetna Mascalucia) Cammisa Gabriele_Terzino (Aetna Mascalucia) Nasca Samuel_Ala sx (Pallamano Haenna) Terracchio Paolo_Pivot (Handball Kelona) Minafo Alessio_Pivot (Handball Kelona) Caruso Daniele_Ala sx (Pall. Avola) Munda Lorenzo_Portiere (Pallamano Halikada) Scaduto Michele_Terzino (Valens Bagheria) Argano Angelo_Ala sx (Villaurea Palermo)



La Rappresentativa Sicilia insieme all’Associazione per L’Aiuto ai Giovani con Diabete – Sicilia che sarà esposta nei completini da gioco per tutta la durata della competizione. Si ringrazia l’Associazione per la possibilità data.