5^ giornata di Serie A Gold. Alla Palestra Acradina “Pino Corso” la Teamnetwork Albatro attende il Cassano.

Siracusani reduci dalla sconfitta di Pressano, lombardi vittoriosi nella partita interna contro Carpi. Il Cassano si ritrova con un punto in più in classifica; 5 per la squadra di Bellotti, 4 per i blu arancio di coach Fabio Reale.

«Una partita importante proprio per quanto dice la classifica fino a questo momento – commenta Juan Ignacio Zungri – Dobbiamo vincere proprio per superare il Cassano e continuare a guardare alla qualificazione per la final eight di Coppa Italia.

Noi stiamo lavorando duro e davanti ai nostri tifosi daremo come sempre il massimo – continua il giocatore alla seconda stagione in Sicilia – La Serie A Gold è un campionato molto equilibrato e che sta alzando il suo livello. Tutte le squadre si sono rinforzate e ci sarà da lottare partita dopo partita.”

Ad arbitrare il match saranno Giovanni Fato e Luigi Guarini.

Biglietto d’ingresso 5 euro, mentre gli Under 15 pagheranno soltanto 1 euro.

Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma di Elevensports.