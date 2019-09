A1M: TRASFERTA AMARA PER IL METELLI COLOGNE

Trasferta amara in Friuli Venezia Giulia per la Metelli Cologne, che viene sconfitta dal Trieste per 32-28. Sul parquet del Palachiarbola, i grigiofucsia devono fare a meno di Manuel Manenti (alle prese con l’influenza) e Andrea Foglia (fuori per infortunio). Nicolò Riccardi e Marko Bobicic, inoltre, giocano a denti stretti, perché ancora alle prese con i postumi delle “botte” ricevute nella partita con Sassari. Nonostante le defezioni, la squadra di Adnan Hodzic dà sempre del filo da torcere ai giuliani, che si affidano alle prodezze del duo Fidel-Di Nardo per chiudere la prima frazione di gioco sul + 4 con il risultato parziale di 15-11.

Nella ripresa, la Metelli risale lentamente la china, grazie ai gol dell’incontenibile Mazza e, al 15’, si porta a due lunghezze dai padroni di casa (20-18). Un minuto più tardi, Bobicic subisce un colpo in pieno viso nell’uno contro uno che varrebbe il – 1 Cologne. Ne nasce un parapiglia e, lo stesso Bobicic, viene espulso. La gara si fa nervosa e, negli ultimi dieci minuti, i franciacortini sono costretti addirittura a giocare in doppia inferiorità numerica per le espulsioni temporanee di Magri e Barcella. Finisce con il successo del Trieste, ma la prestazione dei grigiofucsia è positiva e fa ben sperare in vista del prossimo impegno di campionato al Palasport di via Dante Alighieri con il Merano.