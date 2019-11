A2, CHIARAVALLE TENTA IL COLPACCIO CONTRO NUORO

Domenica 10 novembre andrà in scena alle ore 18:00 al palazzetto dello sport di Chiaravalle la nona giornata del campionato nazionale A2 di pallamano, girone B. La ASD Pallamano Chiaravalle ospita in casa la OJ Solution Nuoro in quella che si preannuncia essere una partita cruciale per la salvezza di entrambe le squadre.

Chiaravalle ha cominciato il campionato sapendo di dover lottare fino alla fine e, pur essendo ancora a secco di punti, ha saputo mettere in piedi prestazioni positive con squadre molto più quotate come Ambra e Secchia Rubiera (entrambe ai primi posti in classifica).

Arrivati a metà del girone di andata il calendario presenta ai marchigiani una serie di match importanti per il traguardo salvezza, molti dei quali in casa. A confermare l’importanza di questa porzione di campionato è il tecnico biancoblù Albano Cocilova che, parlando della partita di domenica contro Nuoro, aggiunge: “Questa partita è decisiva per la salvezza tanto per noi quanto per i nostri avversari. Anche loro sono a zero punti e verranno nelle Marche per tentare il tutto per tutto, quindi ai miei ho chiesto di mettere in campo tutta la grinta di cui dispongono. Speravo di arrivare a questi scontri diretti con qualche punto in più, purtroppo così non è stato quindi ora dobbiamo essere concentrati sull’obiettivo nei prossimi due scontri con Nuoro e Poggibonsi.”

Nel weekend giocheranno in casa anche le ragazze della A2 femminile. Queste, sabato 9 novembre alle ore 21:00, affronteranno le toscane di Tushe Prato, quarte in classifica nel girone C con 6 punti.

Anche le ragazze di coach Fradi devono ancora sbloccare il punteggio dopo cinque giornate e dimenticare la brutta partita di domenica scorsa contro Ferrara.