A2F: PALLAMANO BENEVENTO, ECCO NADIA CAROFALO

Colpaccio in entrata per la squadra Femminile che parteciperà per il secondo anno consecutivo al campionato di A2. La società giallorossa si è assicurata il diritto alle prestazioni sportive dell’atleta Nadia Carofalo.

Innesto importante per il roster sannita; la Carofalo vanta un curriculum di tutto rispetto e sicuramente sarà determinate la sua esperienza che andrà ad integrarsi in un gruppo molto giovane come quello giallorosso.

L’atleta campana, mamma tra l’altro di due splendide gemelline, ha iniziato la carriera nel 2002/03 a Flumeri (Av), in serie B con il tecnico Antonio Scognamiglio; l’anno seguente c’e il salto di categoria in A2 sempre a Flumeri con Ivan Nicoletta in panchina. Nel 2004/05 si passa in A1, così come nel 2005/06 ma con il cambio di allenatore; Gigi Toscano prende il posto di Nicoletta.

Nel 2006/2007 c’è il passaggio alla società di Pasquale Loria, il Castel San Giorgio in A2 con il tecnico Lucia Butnarasu.

L’anno seguente, il 2007/08, Nadia torna in A1 con la Pelplast Salerno sotto la guida di Renato De Santis e Ivan Nicoletta dove debutta e va anche in rete nella competizione europea, mentre nel 2008/09 la giocatrice campana si concede un anno sabbatico.

Si ritorna in campo nel 2010, dove la Carofalo tra A2 e A1 disputa ottimi campionati a Badolato, sotto la guida dell’allenatrice Sule Sejmenovic, una lunga esperienza in terra calabrese intervellata solo da un anno di stop, nel 2016/17 per la nascita delle gemelline . Dopo tanto girovagare la forte ed esperta Nadia ritorna in Campania e sceglie Benevento per mettere al servizio del roster giallorosso tutta la sua esperienza.



Ecco le sue prime parole in giallorosso: “Volevo riavvicinarmi a casa e ho scelto la società giallorossa per la serietà che ha mostrato nei miei confronti, sono molto contenta di essere a Benevento, mi sento pronta per questa nuova avventura e non vedo l’ora di cominciare.”