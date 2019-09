A2M: LA PALLAMANO ROMAGNA INIZIA IL CAMPIONATO A NUORO

Dopo l’operazione estiva che ha portato all’unione tra Pallamano Faenza e Romagna Handball, la neonata Pallamano Romagna scenderà finalmente in campo per l’esordio stagionale nel campionato di Serie A2. Il sodalizio imolese-faentino inaugurerà infatti la stagione sportiva domani sera alle 20,00 in Sardegna contro i padroni di casa dell’HAC – Handball Athletic Club di Silvio Fois. La formazione nuorese pur essendo una matricola sarà un avversario ostico visto che nella scorsa stagione ha ottenuto la promozione nella seconda categoria nazionale dopo aver letteralmente dominato il campionato (14 vittorie su 15 in campionato e 2 vittorie su 2 ai playoff interregionali, ndr). I romagnoli dal canto loro dovranno fare memoria della buona prestazione messa in campo al Torneo città di Faenza anche se coach Domenico Tassinari, avrà qualche grattacapo in più rispetto alla scorsa settimana a causa degli infortuni occorsi a Stefano Babini e ad Amir Boukris.

I due giocatori infatti hanno entrambi subito una distorsione al polso giudicata guaribile in una settimana ed è difficile immaginare un loro impiego durante la gara, anche se in realtà, sia Babini sia Boukris sono stati comunque convocati per partire alla volta di Nuoro.



“Siamo un po’ decimati – ha affermato il tecnico della Pallamano Romagna – e per questo motivo dobbiamo valutare nelle ore precedenti alla gara la condizione dei due giocatori. Chiaramente non sarà una trasferta facile anche perchè Nuoro è una squadra che gioca molto sul ritmo e noi abbiamo poche rotazioni, quindi dovremo essere molto bravi a gestire gli uomini che abbiamo”.



La squadra romagnola è comunque intenzionata a limitare il più possibile i danni e per questo motivo sosterrà un ulteriore allenamento prima di partire alla volta della Sardegna.

Nel weekend scenderanno in campo anche le formazioni giovanili Under 17 Maschile e Under 15 Maschile le quali saranno impegnate rispettivamente sabato e domenica nella palestra Aldo Moro di Mordano.