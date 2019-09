A2M: PIZZIKOTTO RUBIERA PAREGGIA IN CASA DELLA FIORENTINA

Inizia con il freno a mano tirato il campionato della Pizzikotto Rubiera. In casa della Fiorentina finisce in pareggio, 27-27. “Abbiamo giocato male, c’è poco da dire” – commenta lapidario il tecnico Marco Agazzani che prosegue – “In difesa siamo andati a tratti, in attacco abbiamo sbagliato troppo. Nel finale poi, sul più due a tre minuti dalla fine, abbiamo gettato al vento tre palloni consecutivi che ci sono costati la vittoria. Sarebbe stato importante partire subito con un successo, abbiamo lasciato un punto pesante per strada. Ma siamo solo all’ inizio e ci può stare”.

La cronaca: si capisce fin da subito che la partita sarebbe stata molto complicata, anche perchè i toscani in casa propria sono un cliente per nulla semplice da affrontare. Chiuso avanti il primo tempo di uno (14-15), Rubiera si è fatta sorprendere ad inizio ripresa ma poi ha recuperato e condotto fino a alla volata finale dove un paio di palloni persi banalmente hanno permesso ai padroni di casa di recuperare dal meno 2.

L’ultimo pallone l’ha giocato Rubiera ma senza riuscire a trovare la rete della vittoria.

Sabato prossimo è previsto l’esordio casalingo: al PalaBursi arriverà il Nuoro. Per la Pizzikotto d’obbligo la vittoria.

FIORENTINA – PIZZIKOTTO RUBIERA 27-27 (p.t. 14-15)

FIORENTINA: Sbrocchi, Romei 5, Andalo, Bazzani, Bini, Borselli, Carlotti, Cipriani 3, Deda, Fratini Al. 2, Fratini An. 4, Ilies 7, Nigro, Ostuni 1, Panpaloni, Paoli 5. All.: Romei.

PIZZIKOTTO RUBIERA: Salati, Filippini, Barbieri 1, Bartoli R., Bartoli D. 1, Benci 2, Bonassi 3, Boni 2, Bortolotti 2, Garau 8, Giovanardi, Manfredini, Mezzetti, Oleari, Panettieri 5, Patroncini 3. All.: Agazzani.

ARB.: Colombo e Fabbian.

Note. Sette Metri: Fiorentina 2/2, Rubiera 5/5. Minuti di Esclusione: Fiorentina 6, Rubiera 6.