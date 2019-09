Agriblu Scicli, arrivano Agosta, Spatola e Incatasciato

Triplo colpo di mercato per la società sciclitana, stavolta rivolto al settore giovanile che negli ultimi anni sta producendo ottimi risultati a livello regionale.

Per la categoria Under 17, si tratta dell’ispicese Gabriele AGOSTA (il primo da sx nella foto), ala sx/pivot acquisito a titolo definitivo dall’OLIS CLUB di Rosolini, mentre gli altri due appartengono alla categoria Under 19 ed andranno a far parte del roster della squadra senior di Serie B.

Si tratta del terzino dx Michele SPATOLA che arriva con la formula del prestito dalla PALLAMANO AVOLA e del mancino Nicolò INCATASCIATO (terzino/ala dx), anch’esso preso a titolo definitivo dalla società rosolinese.

Lo Scicli Junior dunque sta già riscaldando i motori in vista del prossimo campionato regionale Under 17, con attenzione rivolta al 20 Ottobre prossimo ove i ragazzi del Presidente PARISI (neo Campioni Regionali), saranno di scena a Catania per le finali di Coppa Sicilia Under 15 di Beach Handball.

A breve prenderanno il via i Corsi per il gruppo degli Under 13, che già lo scorso anno hanno ben figurato negli appuntamenti esterni e particolare attenzione verrà rivolta dalla società ai progetti nelle scuole delle città di Scicli e Modica.