AL VIA LA FINAL EIGHT COPPA ITALIA: CONVERSANO SFIDA CASSANO NEI QUARTI DI FINALE

Archiviata in fretta la sconfitta rimediata sabato scorso al PalaTacca di Cassano Magnago, i ragazzi di Tarafino sono tornati subito a lavoro per preparare al meglio la FinalEight di Coppa Italia che si aprirà venerdì alle 14.30 a Siena. Il format della competizione, ormai consolidato da qualche anno, vedrà impegnate in gare ad eliminazione diretta le otto migliori squadre che hanno conquistato l’accesso con il qualification round di dicembre (il Conversano ha battuto al Palasangiacomo l’Eppan) mentre Siena (squadra ospitante) e Bolzano (detentrice del titolo) erano già qualificate. Sarà proprio il Conversano ad inaugurare la competizione con un remake della gara di campionato disputata pochi giorni fa in Lombardia: “Sapevamo che la partita contro il Cassano sarebbe stata difficile” – afferma un motivato capitan Giannoccaro – “purtroppo non siamo entrati in campo molto convinti, eravamo scarichi soprattutto in difesa e contro certe squadre non possiamo permettercelo. Fortunatamente il destino ci dà subito la possibilità di riscattarci e di sicuro quella di venerdì sarà un’altra partita”. La Coppa Italia è una competizione affascinante, ci si gioca tutto in 180 minuti e solo chi sta meglio mentalmente e fisicamente riesce a spuntarla alla fine. Tuttavia, Umberto ha le idee chiare sulle squadre da battere: “Come favorite, vedo benissimo Bolzano, ormai da tempo una certezza; nelle partite che contano loro rispondono sempre presente! Poi c’è il Siena che certamente avrà dalla sua il fattore campo oltre ad avere un roster di tutto rispetto! Per il resto stiamo già vedendo in campionato quanto le gare siano equilibrate per cui davvero bisogna fare attenzione a tutti gli avversari”. Anche in questa circostanza, nonostante i 700 km di distanza da Conversano, in terra toscana ci sarà una nutrita rappresentanza di sostenitori biancoverdi al seguito della squadra: “Avremo un gran bisogno di tutti i tifosi prima e durante la competizione! Loro sanno darci la carica giusta e noi dalla nostra dovremo fare di tutto per ripagarli. Sappiamo di avere un’intera città che ci spinge e questo deve renderci ancora più motivati! Non promettiamo nulla ma state certi che metteremo sul campo tutto quello che abbiamo!” Tutte le gare della Final Eight di Coppa Italia saranno trasmesse in diretta streaming sul sito www.elevensports.it oltre che sul portale youtube/pallamanotv e sull’account facebook della FIGH. Restate sintonizzati come al solito anche sui nostri portali facebook e instagram per essere sempre vicini alla squadra.