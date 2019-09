Al via la nuova stagione, presentata la Pallamano Pressano

Un’altra partecipatissima presentazione ha aperto ufficialmente la stagione 2019/2020 della Pallamano Pressano CR Lavis. Di fronte ad oltre 200 appassionati gialloneri nello splendido scenario dell’anfiteatro del Parco Urbano di Lavis, il club trentino presieduto da Lamberto Giongo si è messo in mostra, svelando alla comunità la prima squadra che affronterà nella prossima stagione il campionato di Serie A1, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana a partire da sabato prossimo 7 settembre. Uno splendido momento di coesione in un caldo pomeriggio di inizio settembre ha aperto il sipario sull’annata sportiva della società giallonera vicecampione d’Italia. La serata, affidata all’addetto stampa Luca Zadra, è cominciata con un ringraziamento generale per l’affetto ricevuto nella passata stagione, soprattutto nel finale quando il Palavis ha registrato tre volte il tutto esaurito fra semifinale e finale scudetto. Si riparte da quel momento: dalla finale scudetto persa ed un sogno svanito all’ultimo; conclusa con quell’agrodolce sapore la guida Dumnic, la squadra trentina si è affidata alla mano del croato Neven Andreasic in panchina, accolto con un’ovazione dal popolo giallonero presente. Assieme a lui tutta la squadra ha sfilato davanti ai tifosi ed è pronta a combattere nuovamente per tutti gli obiettivi: con i nuovi innesti Rossi e Nikocevic, accolti anch’essi con ottime aspettative e calore dai supporter locali, il team trentino vuole restare ai vertici e questo è stato il sottile auspicio del primo ad intervenire, il presidente Giongo che ha sottolineato oneri ed onori della gestione di una società come Pressano, con una menzione particolare di ringraziamento a sponsor ed istituzioni, sempre vicine alla causa giallonera soprattutto in questi anni ai vertici nazionali. L’augurio più grande infine alla squadra che si appresta ad affrontare le competizioni nazionali con un ruolo da protagonista e la carica ha coinvolto anche le autorità presenti, a partire dalla presidente del CONI Paola Mora che si è detta pronta a sostenere ancora i colori gialloneri “dopo le pazzesche emozioni delle ultime gare della passata stagione vissute dal vivo”. Parole di encomio anche dell’assessore di comunità di valle Graziano Tomasin seguito poi dal Sindaco Andrea Brugnara ed il Vicesindaco Luca Paolazzi che hanno sottolineato il valore sociale della Pallamano Pressano sul territorio e quanto sia importante il livello giovanile e la quantità di attività svolta per la comunità lavisana: un in bocca al lupo generale per il cammino ha poi lasciato spazio alla presentazione degli effettivi. Scroscianti applausi per l’assente giustificato Alessio Alessandrini, vicecapitano della squadra convolato sabato a nozze con l’amata Monica nel tripudio del popolo giallonero. Poi la carrellata di atleti e staff, con tutti i nuovi arrivi accolti dal grande calore della comunità. Un momento emozionante nel salutare chi non ha potuto essere presente e poi il lancio della campagna abbonamenti da parte del presidente Giongo, oltre al vento di carica per la stagione sia senior che giovanile e l’invito rivolto a tutti a partecipare già da sabato alla prima giornata di campionato e durante tutto l’anno alle gare ed agli eventi. Per tutti poi foto e momento conviviale presso il Bar del Parco dove oltre 150 appassionati ed autorità hanno accolto la squadra e lo staff con la speciale partecipazione della cantina Abate Nero. Pressano lancia così per l’ennesima volta il sogno di arricchire la bacheca: i presupposti sono incoraggianti, ora si passa ai fatti a partire da sabato.