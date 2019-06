ALBATRO, PER L’ UNDER 15 E’ TEMPO DI BEACH HANDBALL

La Under 15 maschile della ASD Albatro Teamnetwork impegnata nel 1° Campionato siciliano 2019 di Beach handball.

Saranno dieci i ragazzi impegnati nel primo Campionato Siciliano fortemente voluto dal Presidente FIGH Sicilia Sandro Pagaria, organizzato dal Comitato regionale Sicilia nella persona Vito Di Giovanni, come responsabile del settore, e dal Consigliere Aldo Fina. Agli ordini del Tecnico Federale Giovanni Attanasio, componente dello Staff Sicilia per il Beach Handball, la squadra si è preparata in queste settimane tra la spiaggia dell’Arenella e quella di Marina di Melilli per affrontare questa prima esperienza.

La Teamnetwork Albatro è stata inserita nel Concentramento di Punta Secca, nel ragusano, e affronterà i pari età delle formazioni di Ragusa 1, Ragusa 2 e Mattroina. Altre due tappe si disputeranno a Marsala e a Marina di Modica. Le prime due e la migliore terza si disputeranno il titolo nella tappa finale il 21 Luglio sempre a Punta Secca.

Questi i convocati: Alessandro Bandiera, Matteo Bonifacio, Francesco Burgio, Luca Cavazzuti, Giuseppe Cuzzupè, Nicolò Fontana, Matteo Mizzi, Luca Santomauro, Alejandro Sudano, Salvatore Vitale.

Allenatore Giovanni Attanasio, Dirigente Andrea Cuzzupè