ALBATRO PREMIATA A TROINA

Con il Memorial “Danilo Bonarrigo”, nell’ambito del Festival della pallamano siciliana che si è disputato a Troina, si è conclusa l’attività della sezione “Promozionale” della ASD Albatro Teamnetwork. I ragazzi e le ragazze classe 2006/2009, divisi in due formazioni, sotto la cura del coordinatore Andrea Russo e del Vicepresidente Andrea Cuzzupè hanno affrontato i pari grado delle altre formazioni Siciliane in un torneo non competitivo che è stata una vera e propria festa dello Sport giovanile.

Conclusione in Piazza con il Sindaco Fabio Venezia che, alla presenza del Presidente FIGH Sicilia, Sandro Pagaria, di Andrea Cuzzupè, nelle vesti di responsabile tecnico FIGH per giovanili della provincia di Siracusa, e del tecnico della MATTroina Handball Francesco Andolina, hanno premiato le squadre e i ragazzi partecipanti. Il Sindaco Venezia ha anche voluto festeggiare il gemellaggio tra la società di casa la Mattroina e la Teamnetwork Albatro Siracusa, che ha prodotto la conquista del titolo regionale del Trofeo KINDER CONI.

Il Presidente FIGH Regionale ha rinnovato la premiazione per il Trofeo KINDER consegnando una coppa alla società Matttroina che con la Teamnetwork Albatro difenderà i colori della Sicilia alle finali di settembre a Isola Capo Rizzuto.

Questi gli atleti impegnati: Luca Cavazzuti, Elena e Davide Berrafato, Domenico Fisichella, Alessio Pisana, Alessio Ferro, Antonino Amore, Sonia e Giorgio Russo, Riccardo e Antonio Mancarella, Salvatore Vitale