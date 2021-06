Ariosto Ferrara, Under 17 pronta per le finali Nazionali

Tutto pronto per la partenza per Chieti. La selezione femminile Under 17, diretta dai coach Carlos Britos e Katia Soglietti, partirà nella bassa mattinata di giovedì alla volta dell’Abruzzo per disputare le Finali Nazionali. Un banco di prova importante per un gruppo che ha ben figurato e che va a caccia della definitiva consacrazione al cospetto delle migliori squadre d’Italia.

Regolamento: Le dodici finaliste regionali saranno divise in 4 gironi composti da tre squadre ciascuno. Al termine degli scontro diretti, che comporranno la classifica di ogni singolo girone, solamente le rispettive prime avranno accesso alle semifinali Scudetto. Per tutte le altre si aprirà un nuovo tabellone che decreterà le posizioni dalla 5^ alla 12^.

GIRONE A: Chiaravalle, Aretusa, Mezzocorona

GIRONE B: Laugen, Ariosto Ferrara, Cellini Padova

GIRONE C: Tushe Prato, Salerno, Mestrino

GIRONE D: Cassano Magnago, Conversano, Brunnico

Calendario Gare Ariosto:

Laugen vs Ariosto Ferrara (Giovedì 3/6 alle ore 17.30) -> Disputata al “Pala Sport” di Pescara

Ariosto Ferrara vs Cellini Padova (Venerdì 4/6 alle ore 10.30) -> Disputata al “Pala Sport” di Montesilvano

Under 15 maschile 3^ alle Finali Regionali di Ravarino

UNDER 15M

Weekend di gratificazione e di crescita per la selezione Under 15 allenata dai coach Laera e Puddu che, alle Final 4 Regionali di categoria disputate a Ravarino, chiudono con un positivo 3° posto.

Un riconoscimento prestigioso, colto all’esordio nel campionato giovanile maschile, colto nella finale 3-4 posto(dopo aver ceduto nel primo turno con il punteggio di 40-26 contro i padroni di casa del Ravarino) ai danni dell’ Handball Estense, grazie ad una prestazione di grande spessore tecnico e tattico. I coach Puddu e Laera si confermano abili nel conferire grande sicurezza anche in una partita giocata punto a punto contro la più quotata formazione concittadina. Coesione e intensità in difesa, unite ad una mano ferma in attacco, permettono ad Ariosto Pallamano di allungare nella seconda frazione e mantenere il prezioso margine di +2 sino alla sirena.

TABELLINO

Ariosto Pallamano vs Estense 18-16

Ariosto Ferrara: Camerani 11, Rondinelli, Rossetti, Gaudenzi, Govoni, Giovannelli 2, Sivieri, Goreacii 2, Raimondi, Di Gaetano, Trevisani, Ferrari, Smilyi, Molesini 3. All. Puddu-Laera

UNDER 15F

Ko esterno per le ragazze allenate da coach Dobreva che pagano a caro prezzo l’assenza di Magri.

Modena vs Ariosto Ferrara 13-9 (6-3)

Ariosto Ferrara: Badiali 3, Degli Uberti, Di Guida, Gambato, Guarelli 5, Malaguti, Pavani, Rosa, Traore 1, Vaccari. All. Dobreva