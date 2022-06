Balint Somogyi è un nuovo giocatore della Polisportiva Cingoli

La Polisportiva Cingoli è lieta di annunciare Balint Somogyi come primo rinforzo per la stagione 2022-2023 in Serie A2 Maschile di pallamano. Terzino classe 1998, proviene dall’Ungheria, dove ha giocato tra seconda e prima divisione nazionale.

Balint è nato nel settore giovanile del Pler Budapest, per poi successivamente passare al Neka, al Vezsprémi e al Fejér-Bal Veszprem. Ha giocato anche in Nazionale ungherese a livello giovanile. Alto 194 centimetri per 90 kg di peso, in carriera ha vinto la seconda divisione ungherese ed ha ottenuto un settimo posto in prima divisione. Due altri risultati di prestigio ottenuti da Somogyi sono i due quarti posti in Coppa Ungherese e in Coppa di Lega. Ha vinto anche diversi campionati giovanili. A livello personale, negli ultimi quattro anni ha segnato 201 gol in 120 partite.

La Polisportiva ringrazia la Esperanto Sportivi ASD per l’intermediazione nella trattativa che ha portato Somogyi a Cingoli. La società dà il benvenuto a Balint, con l’auspicio di poter vivere una stagione da protagonista sul Balcone delle Marche.