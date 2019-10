Bologna United, sabato sera c’è il derby con il Romagna

La partita della giornata 7 del gruppo B del campionato di Serie A2 prevede due squadre dell’Emilia-Romagna. Da un lato, lo United di Nezirevic, secondo in classifica, finora imbattuto in campionato e con un’evoluzione più che notevole. Dall’altro, il Romagna di Tassinari, decimo con una serie di quattro sconfitte consecutive. Ma un derby non ha mai favoriti o stati di forma. Le due squadre esibiranno tutte le loro carte al Valeria Moratello in una partita che si giocherà dalle nove di sera. Una partita che i rossoblù preparano da ieri dopo il lungo viaggio del weekend nella visita in Sardegna. Senza Ferioli e Calistri per motivi di salute e personali, ieri sera il Bologna United ha tenuto una sessione di allenamento focalizzata sul suo rivale, mettendo in pratica l’aspetto tecnico-tattico. Si prevede che i due giocatori possano tornare con i loro compagni di squadra domani, mercoledì.

Riunione società federali: Domani alle otto si svolgerà presso l’incontro federativo della regione Emilia-Romagna organizzato dalla FIGH alla sede Coni Regionali di Bologna. Saranno presenti il direttore sportivo Beppe Tedesco e Iñigo Villamía, dirigente ed addetto stampa. Si parlerà di diversi argomenti, tra cui corsi per allenatori di primo livello, corsi arbitri regionali e attività promozionale d’area.