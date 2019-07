Campionato Regionale Beach Handball – Under 15, l’Agriblu Scicli stacca il pass per la Final Eight

Tre vittorie su tre per i biancoazzurri dell’AGRIBLU SCICLI, che valgono il primato nel girone B ed ovviamente il pass per le Final Eight del prossimo 21 luglio.

Tra le fila dello Scicli due componenti della Rappresentativa Sicilia, la new entry Marco PARRINO (arrivato in prestito dal CUS PALERMO) e Federico IURATO, il centrale Gaetano CIAVORELLA con CARBONE ed il giovanissimo pivot DUDJA, non per ultimo il portierone OCCHIPINTI, il tutto coordinato da mister Luca AMMATUNA.

Percorso abbastanza netto quello degli sciclitani, che dopo le prime due gare vinte per 2 set a zero contro ROSOLINI e MASCALUCIA, nella terza gara devono fare a meno di PARRINO out per infortunio, riuscendo comunque a conquistare l’intera posta in palio.

La Tappa è stata organizzata dallo SCICLI SPORT CLUB sull’arenile di Marina di Modica, con la collaborazione del Comune di Modica nella persona dell’Assessore allo Sport e Delegato Provinciale CONI, Maria MONASTERI e del Comitato Regionale Sicilia nella persona del Presidente Sandro PAGARIA.

I giovani leoncini dell’Under 15 dunque ancora protagonisti nelle competizioni ufficiali e questo ancora una volta a testimoniare il grande impegno dei ragazzi e della società, con il Presidente Enrico PARISI che commenta così << I nostri ragazzi meritano un plauso per l’impegno e la determinazione espressi oggi in campo. Sappiamo di avere una squadra competitiva è per questo alle Final Eight dovremo tenere alta la concentrazione. Ringrazio il comune di Modica per l′ospitalitá e tutto lo staff logistico capitanato da Massimo BATTAGLIA che hanno realizzato il campo da gioco >>.

Questi i risultati delle gare:

AGRIBLU SCICLI vs OLIS CLUB Rosolini = 2-0

MASCALUCIA vs ARETUSA = 1-2

OLIS CLUB Rosolini vs ARETUSA = 1-2

AGRIBLU SCICLI vs MASCALUCIA = 2-0

ARETUSA vs AGRIBLU SCICLI = 1-2

MASCALUCIA vs OLIS CLUB Rosolini = 2-0

Classifica finale: