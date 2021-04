CARPI VINCE A CHIARAVALLE E STACCA IL PASS PER I PLAYOFF

Per i carpigiani partita determinante in chiave playoff quella giocata a Chiaravalle. “Di sicuro non verranno nelle Marche per fare una passeggiata di piacere” aveva infatti ammonito il presidente biancoblu Maltoni alla vigilia. Tra le file dei marchigiani, su cui pesa qualche assenza per infortunio, serpeggia un certo appagamento per la precoce salvezza in A2 raggiunta già la scorsa giornata, ma anche la voglia di confrontarsi con una delle squadre più forti del campionato. Primo tempo difese schierate a specchio con il Chiaravalle in pressione sui secondi. Brutti, l’ala destra marchigiana, va più volte a segno con troppa facilità. In attacco i bianconeri sono troppo lenti nel giro palla e tirano con poca convinzione. Mister Serafini striglia i suoi, il Carpi cambia marcia e chiude la prima fazione di gioco con sette lunghezze di vantaggio.

Normale amministrazione per i bianconeri nella seconda frazione di gioco e ampio turnover. Nell’ultimo quarto il Carpi schiera in campo una squadra composta da under 19 e tanto basta per vincere la partita con uno netto 33 a 23. La conquista dei playoff con tre giornate di anticipo da parte dei ragazzi di Serafini, congiuntamente ai risultati positivi ottenuti dalle categorie U19, U17, U15 e alla scoperta di giovani dal promettente sicuro, taluni già nel giro della nazionale, dicono molto del lavoro eccellente che la società carpigiana sta facendo per il movimento pallamanistico e sportivo del territorio.

Tra le secchiate d’acqua Francesco Malagola – che con la realizzazione di oggi raggiunge quota 100 reti dalla fondazione della società Pallamano Carpi avvenuta nel 2019 – così commenta a fine gara: “al di là dei cento goal […] abbiamo raggiunto un obbietto quasi insperato ad inizio stagione, quello dei playoff, quindi siamo contentissimi!”. Ancora tre partite e poi tutti a Chieti per le final six.

Chiaravalle 23 – Carpi 33

Chiaravalle: Achilli, Albanesi 1, Alfonsi 1, Ballabio, Bastari, Battistelli, Brutti 9, Feroce 1, Maltoni 1, Molinelli, Rumori (k) 2, Russo, Santinelli 4, Vichi 3. All: Cocilova

Carpi: Accardo 1, Beltrami 3, Ben Hadji Alì, Bonacini, Boni E., Boni G. 1, Ceccarini, D’angelo 8, Grandi 1, Haj Frej, Lamberti 1, Malagola 1, Pieracci (K) 5, Rossi, Serafini S. 7, Soria. All: Serafini D.