C’è la Fiorentina sulla strada della Pallamano Chiaravalle

Terza giornata di campionato A2, girone B, per la ASD Pallamano Chiaravalle che sabato 21 settembre si reca in trasferta in terra di Toscana dove, alle 17:00 al PalaCipriani di Borgo San Lorenzo (FI), affronterà la Fiorentina. La squadra chiaravallese si presenta all’appuntamento con ancora zero punti in classifica ma con un nuovo innesto, l’ala destra Luka Matijašević che, arrivato da poco in prestito dal Cingoli, si è già fatto apprezzare in sede di allenamento per talento, disponibilità e generosità. “Sono molto motivato per questa partita di esordio” ha detto Matijašević “la squadra mi ha accettato subito, facendomi sentire parte del gruppo. Spero di aiutare in qualche modo, vincere delle partite e speriamo di riuscire a salvarci. Io ce la metterò tutta.” La squadra viola, che nel pre-campionato era data come una delle possibili favorite per la lotta promozione, ha al momento all’attivo un pareggio (poi rovesciato in sconfitta a causa di alcuni problemi tecnici di tesseramento) ed una sconfitta. Il Presidente della ASD Pallamano Chiaravalle, Gianluca Maltoni ha dichiarato: “La Fiorentina è una grande squadra, ma noi puntiamo anzitutto a dimostrare che la vera Pallamano Chiaravalle è quella che si è vista durante i primi 15 minuti del match contro Camerano. Reggere quei ritmi per tutta la partita sarebbe un gran risultato per noi.” Il fatto di essere a pari punti però non dovrà far abbassare l’attenzione ai ragazzi di Cocilova che, per conquistare questa vittoria, dovrà scendere in campo al meglio della condizione fisica e soprattutto psicologica, pronti ad una battaglia lunga 60 minuti.