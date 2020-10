Chiaravalle in trasferta a Nuoro in cerca di un’altra vittoria

Dopo la vittoria in casa contro Parma di domenica scorsa, la ASD Pallamano Chiaravalle si imbarca verso la Sardegna, dove sabato alle 18:00 affronterà il Nuoro, formazione battuta due volte nella scorsa stagione, ma non per questo da prendere sotto gamba.

I giocatori di mister Cocilova si avvicinano a questo appuntamento in trasferta con il morale alle stelle per la vittoria recente ma con la consapevolezza di essere usciti un po’ malconci dal confronto con gli emiliani. “Trasferte come queste sono sempre impegnative per una realtà come la nostra, ed il periodo di incertezza sanitaria sicuramente non è di aiuto” dichiarano Maltoni e Alfonsi della dirigenza ASD Pallamano Chiaravalle, aggiungendo “nonostante ciò la società ed i giocatori si impegneranno al massimo per cercare di vincere contro Nuoro, un match fondamentale in ottica salvezza.”

Nello scorso campionato di A2, primo dello stop imposto dalla pandemia, Nuoro occupava il fanalino di coda nel girone B proprio dietro a Chiaravalle. L’ultima partita tra le due squadre è stata giocata il 7 marzo proprio a Nuoro, con vittoria per 20-27 da parte di Chiaravalle che spera di poter ripetere il risultato nella trasferta di sabato prossimo.