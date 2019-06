CONVERSANO, UNDER 17 FEMMINILE: AL VIA LE FINALI NAZIONALI A CASSANO MAGNAGO

Prosegue senza sosta il lavoro di preparazione della formazione Under 17 femminile della Pallamano Conversano in vista dell’esordio nelle finali nazionali di categoria previsto per domani mattina sul campo di Gallarate.

Conversano, guidata da coach Elena Barani, è stata inserita come testa di serie nel girone D con Cellini Padova e HAC Nuoro. Le venete hanno concluso il campionato Under 17 femminile del Veneto e Friuli Venezia Giulia al secondo posto alle spalle del Malo, mentre il Nuoro ha vinto agevolmente il campionato di categoria in Sardegna.

Conversano si presenta a questa finale nazionale con una formazione che, per buona parte, è stata protagonista, quest’anno, del campionato di A2 femminile conclusosi con la conquista della promozione nella prossima A1 e del campionato Under 17/19 femminile Lazio-Puglia-Campania autorevolmente vinto.

“Dopo un anno pieno di allenamenti e sacrifici, arriviamo alle finali con la voglia di dare il massimo e di cercare di raggiungere il risultato più soddisfacente” dichiara Francesca Martinelli a poche ore dalla partenza per la Lombardia. “Siamo sempre state un gruppo unito e tutte noi siamo pronte a dare il 100% e ad uscire dal campo senza alcun rimorso”.

Abbiamo chiesto, invece, a Giulia Coppola quali possono essere gli obiettivi in questa manifestazione: “Vogliamo giocare ogni singola partita dando il massimo in campo, come sempre. Non conosciamo tutte le avversarie, ma vogliamo concentrarci soprattutto su di noi in modo tale da restare concentrate dando tutto dall’inizio alla fine di questa esperienza”.

Le nostre giovanissime atlete esordiranno domani alle ore 10.00 contro il Cellini Padova. Seconda e ultima partita del girone, sempre domani, alle ore 14.00 contro il Nuoro. La prima classificata di ognuno dei quattro gironi accede direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e le terze dovranno affrontarsi negli ottavi di finale.

Questo il calendario completo del girone D:

Campo 4: Palestra ITC, Gallarate (VA)

AMATORI CONVERSANO – Cellini Padova h. 10.00

Cellini Padova – HAC Nuoro h. 12.00

HAC Nuoro – AMATORI CONVERSANO h. 14.00

Tutte le gare del Conversano verranno trasmesse in diretta streaming sull nostra pagina Facebook: Pallamano Conversano!