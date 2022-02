Cuzzupè dell’Albatro al Mediterranean Handball Confederation, coach Vinci: “Contento per Giuseppe”

Seconda giornata di gare ad Ankara per la 18 ͣ edizione del Torneo della Mediterranean Handball Confederation riservate alle nazionali Under 18. In maglia azzurra il siracusano Giuseppe Cuzzupè scelto dal tecnico Riccardo Trillini.

Due sconfitte nelle prime partite del torneo per gli azzurri, ma grande esperienza per un gruppo che mette insieme il meglio dei 2004 e 2005 della pallamano italiana.

“Sono contento per Giuseppe – commenta il tecnico della Teamnetwork Albatro, Peppe Vinci – Ho creduto in lui, nella sua caparbietà, nella sua voglia di mettersi a disposizione. Sono felice che i suoi sforzi vengano ripagati. Cuzzupè si aggiunge a quel lungo elenco di giovanissimi Albatro che, nonostante qualche diffidenza, incomprensibile, in Sicilia, hanno trovato spazio in chi ha creduto nelle loro doti.

Vederlo in maglia azzurra è, per me, una grande soddisfazione – conclude Vinci – Essere parte attiva della crescita sportiva di questi ragazzi è una grande responsabilità e sono proprio loro che rappresentano la voglia di continuare ad amare e impegnarsi per questo sport.”