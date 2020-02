Decima vittoria consecutiva per l’Orlando Haenna contro il Messana, una partita che nonostante la netta superiorità, non convince l’allenatore Giummulè ( rimasto a casa per motivi di salute) sostituito per l’occasione da Mario Filiciotto, che ha visto in campo una squadra svogliata, con numerosi errori sia in difesa, (e lo dimostrano le 24 reti subite), sia in attacco con numerose conclusioni sbagliate più di 60 attacchi per 36 reti. Nonostante tutto riesce ha mantenere la prima posizione in classifica seguita dall’Aretusa, due squadre assieme allo Scicli che già hanno staccato il passa per le final-four di Coppa Sicilia Orlando che si terrà a Enna il 23 Febbraio e che si affronteranno l’ultima gara della prima fase del campionato. In tutto questo la nota positiva arriva dalle giovani promesse provenienti dal vivaio che la società sta cercando di ricostruire seppur con notevoli sacrifici con Sebastian Avram che sin dai primi minuti della gara è stato schierato in porta e successivamente Vasapollo (2 reti) , Pisano (1 rete) e Caruso (1 rete)

I tabellini 1° tempo 11-19 risultato finale 24-36

Messana Bucolo , Caracciolo 1 ,Costa 6,Galuppo,Garofalo 2,Gaza 2,Grilletto1,pappalardo,Pisapia 3,Rustuletti 2,Roumizietor 1,Sgro 5,

Allenatore: Passannino

Orlando Haenna Avram, Calzetta, Caruso 1,Castronovo 4, Citro , Di Mattia,Guarasci 6, Larice 2, Lo Guasto, Pisano 1, Quattrocchi 6,Russo 4, Savoca, Serravalle 10, Vasapollo 2,

Allenatore: Filiciotto

Arbitri

Cardaci-Cannata