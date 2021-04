Doppio impegno in Puglia per l’SSV Loacker Bozen Volksbank

Delle giornate impegnative aspettano l’SSV Loacker Bozen Volksbank. I biancorossi sono diretti in Puglia per due partite fuori casa. Questa sera (Giovedì) (alle ore 20) Dean Turkovic & Co. disputeranno il recupero della 19a giornata di Serie A Beretta contro l’Acqua & Sapone Junior Fasano, mentre sabato (alle ore 19) giocheranno la partita del 24° turno contro il capolista Conversano. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming gratuita su www.elevensports.it.

“La nostra squadra è partita in pullman mercoledì mattina e in questi giorni pernotterà in un hotel a Conversano”, racconta il co-allenatore Hansi Dalvai, che questa volta non ha preso parte al lungo viaggio per motivi di lavoro. “Giovedì sera giocheremo a Fasano, venerdì mattina ci potremo allenare a Conversano e sabato sera sarà in programma la partita contro i primi in classifica.”

I biancorossi sono curiosi di affrontare l’Acqua & Sapone Junior Fasano. La squadra della provincia di Brindisi avrebbe dovuto affrontare l’SSV Bozen a fine febbraio, ma il match era stato rinviato a causa di diversi casi di coronavirus nelle fila del club pugliese. Da allora il Fasano non ha più giocato. “Sono stati costretti a fermarsi per più di un mese, ora bisognerà vedere come reagiranno. Le squadre, infatti, sono rientrate in modi diversi da uno stop per il Covid in questa stagione”, racconta Dalvai. “Naturalmente speriamo di vincere contro il Fasano, così da poter concretizzare alla fine della stagione il nostro obiettivo di arrivare secondi. In questo momento al nostro prossimo avversario mancano minuti in campo e questo potrebbe essere cruciale.”

Contro i primi in classifica servirà una partita perfetta

Sabato si arriverà alla massima prova di resistenza. In questa stagione il Conversano ha già vinto la Coppa Italia e la Supercoppa italiana, quest’ultima in un’appassionante finale contro l’SSV Loacker Bozen Volksbank. Con otto punti di vantaggio sul Sassari, attualmente secondo, il team allenato dalla volpe Alessandro Tarafino sembra aver quasi ipotecato anche il campionato e il Conversano fa rotta verso il triplete. “Contro il Conversano sarà di sicuro molto difficile, in questa stagione hanno perso solo una volta”, ne è consapevole Dalvai. Ma “il Pressano e anche il Brixen sono quasi riusciti ad andare a punti contro di loro. Anche noi nella finale di Supercoppa abbiamo mostrato che non sono imbattibili. Dopo quella amara sconfitta in finale, una vittoria sarebbe di certo una grande soddisfazione per noi.”

Per ottenere dei punti nel braccio di ferro contro la capolista, l’SSV Bozen dovrà giocare al massimo. “Ancora una volta sarà importante il portiere e anche il nostro gioco dovrà essere costruito a puntino, così potremo avere un’occasione”, riflette Dalvai concludendo.