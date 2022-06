ECCOLI DI NUOVO IN CAMPO

Si è disputato a Ventimiglia il Torneo BEACH HANDBALL CONI per la categoria under 13

Sul campo, messo a disposizione dalla Pallamano Ventimiglia, si sono confrontati i giocatori della Pallamano Ventimiglia, San Camillo Imperia e ABC Bordighera.

Il torneo è stato vinto dalla compagine del SAN CAMILLO

“Una vittoria meritatissima” dice Paola Nanni Presidente del Ventimiglia ” che porterà i piccoli Imperiesi alle finali nazionali in Toscana, a fine settembre”

“È stata una mattinata intensa, sotto un sole caldissimo ed una bella partecipazione anche di pubblico” Afferma Paola Nanni ” Dopo 2 anni di sofferenza, è stata una bellissima emozione ritrovare i ragazzi appassionati, sorridenti e con un bello spirito di sana competizione. La disciplina del Beach handball, ormai cavallo di battaglia della nostra Società, grazie a Pippo Malatino, approda ora anche alle categorie di giovanissimi…solo un primo importantissimo passo”

“Voglio ringraziare gli allenatori e gli accompagnatori delle tre squadre. Un personalissimo e doveroso ringraziamento va a Jean-Claude Asnong, Delegato Federale della Provincia di Imperia, che ha consegnato ai piccoli atleti le medaglie FIGH”

“La Pallamano Ventimiglia, in collaborazione con Simone Bertolucci (Groupama Assicurazioni) in veste di sponsor della intera manifestazione (proseguita con il Torneo categorie U15 e U17), ha offerto le tre coppe, che speriamo siano le prime, ma non ultime per questi fantastici campioncini, dandovi appuntamento per altre belle giornate di sport”