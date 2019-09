Ennesimo colpo di mercato per l’Agriblu Scicli, arriva il pivot Grimaldi

E’ Gabriele GRIMALDI, pivot di 189 cm il volto nuovo nel roster della società sciclitana. La trattativa conclusa la scorsa settimana, consegna a mister TILOTTA un giocatore completo nel suo ruolo, che nelle ultime tre stagioni è stato uno dei pivot di punta nel girone Marche-Abruzzo di Serie B maschile. GRIMALDI già aggregato al gruppo dopo le visite mediche, ha partecipato alle amichevoli pre-campionato con la squadra andando sempre in doppia cifra, trovando da subito il giusto feeling con i compagni. Ottima anche la predisposizione in fase difensiva, sia come centro-dietro che sulla difesa 5-1. L’arrivo promesso nelle scorse settimane è dunque una realtà, mentre la dirigenza sta lavorando ad un nuovo innesto nel ruolo di terzino sx, sulla trattativa commenta così il Presidente PARISI : << Siamo sempre attenti alle opportunità che ci offre il mercato. Quest’anno sono già arrivati tanti giocatori, ma sappiamo benissimo che per puntare a traguardi importanti occorre avere una rosa abbastanza ampia, non solo in termini di numero ma anche qualitativamente. La scorsa stagione i numerosi infortuni non ci hanno permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati, quindi non ripeteremo lo stesso errore. Do il benvenuto a GRIMALDI, un atleta esemplare che va a completare il reparto dei pivot >>.