ENNESIMO IMPEGNO IN SICILIA PER LA GENEA LANZARA: A CATANIA SFIDA AI PADRONI DI CASA DELLA DARWIN TECH MASCALUCIA

E’ giunto alla settima giornata di andata il campionato Nazionale di Serie A2. I salernitani allenati da coach Nikola Manojlovic sfideranno il Mascalucia di Fiumicelli, attualmente ottavo in classifica a quota tre punti, frutto del successo contro i cugini dell’Aetna ed il pareggio rimediato col Girgenti.

Non inganni, tuttavia, la posizione in graduatoria: tra le mura amiche i siciliani hanno sempre offerto ottime prestazioni, mettendo in seria difficoltà tutte le avversarie. Si preannuncia, dunque, un impegno probante per la Genea che sarà chiamata a dare il massimo per cercare di ottenere l’intera posta in palio.

“Siamo reduci dal successo nel derby contro Benevento – dichiara Ivan Vulić, centrale della Genea – la squadra sta crescendo anche se deve trovare ancora i ritmi giusti: commettiamo delle piccole disattenzioni che dobbiamo iniziare ad evitare. Credo che tra qualche mese saremo in forma per disputare un girone di ritorno da protagonisti. E’ importante allenarsi bene ed il gruppo sta dimostrando carattere: abbiamo recuperato e vinto diverse gare nei minuti finali. Ora ci attende la sfida con la Darwin Tech, le trasferte in Sicilia sono tutte difficili ma se approcciamo bene la partita potremo portare punti a casa”.

A fargli eco è l’ala spagnola Aleix Subarroca: “Ci aspettiamo una partita dura, contro una squadra che in casa è intenzionata a dare filo da torcere a tutti: siamo consapevoli che i nostri avversari lotteranno durante l’intero arco dei sessanta minuti di gioco. Proprio per questo motivo dobbiamo restare concentrati, uniti e dimostrare di essere all’altezza della situazione. Servirà una prestazione di gruppo per ritornare a Salerno con altri due punti, fondamentali per continuare la risalita in classifica”.

L’incontro tra Darwin Tech Mascalucia e Genea Lanzara, in scena domani, Sabato 4 Dicembre alle ore 19:30, con diretta streaming sulla pagina Facebook “Handball Club Mascalucia” sarà diretto dai signori Anastasio e Zappaterreno.

IL PROGRAMMA DELLE GARE DELLA 7^ GIORNATA: Palermo – Aetna Mascalucia; Girgenti – Ragusa; Atellana – Il Giovinetto; D.T. Mascalucia – Genea Lanzara; Benevento – Haenna; riposa: HC Fondi.

CLASSIFICA: HC Fondi 12; Palermo* e Ragusa* 8; Benevento, Haenna* e Genea Lanzara* 6; Atellana 5; D.T. Mascalucia e Girgenti 3; Il Giovinetto* 2; Aetna Mascalucia* 0.

*= 1 partita in meno

foto (credits: Eduardo Fiumara)