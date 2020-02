Festa Jomi, la Coppa Italia torna a Salerno

La Jomi Salerno batte il Cassano Magnago con il risultato finale di 29 a 23 e porta nuovamente a casa la Coppa Italia. Capitan Napoletano e compagne vincono per la sesta volta (settima per la città di Salerno) la manifestazione tricolore. Festa grande anche per coach Avram che conquista il suo primo successo da allenatrice della formazione salernitana. La cronaca: Le due formazioni partono subito forte e si affrontano a viso aperto. Al 5′ Jomi Salerno e Cassano Magnago sono sul 2 a 2. Pian piano però capitan Napoletano e compagne si sciolgono ed al 10′ minuto sono avanti con il risultato di cinque a due. La formazione allenata da Laura Avram allunga ancora ed al 13′ è avanti con il punteggio di 7 – 3. Cassano si sveglia a metà ripresa, Del Balzo e compagne iniziano a giocare ed accorciano le distanze (7 – 6 al 17′). La Jomi Salerno grazie anche alle reti della solita Gomez riprende la marcia ed al 21′ è avanti con il punteggio di 10 – 8. Il sette allenato da Bellotti prova in qualche modo a tenere testa alle avversarie, al 25′ capitan Napoletano e compagne sono avanti con il punteggio di 12 – 9. Nei minuti conclusivi del primo tempo sale in cattedra il portiere Nadia Bordon che con un paio di interventi importanti nega la gioia della rete alle lombarde. Il primo tempo si chiude con il risultato di 14 – 9 in favore della Jomi Salerno. Nel secondo tempo la formazione allenata da coach Laura Avram continua a premere il piede sull’acceleratore. Al 5′ le salernitane sono avanti con il punteggio di 17 – 12. Al 10′ sono sempre capitan Napoletano e compagne a tenere in mano il pallino del gioco (19 – 14). Il portiere Elisa Ferrari, mandata in campo al posto di Bordon, si prende la scena e con alcuni interventi importanti nega la gioia della rete alle avversarie. Al 14′ la Jomi Salerno è avanti con il punteggio di 22 – 14. Al 23′ le campane sono ancora avanti, il tabellone recita 28 – 19. Cassano prova in qualche modo a rientrare in gara ma il sette allenato da coach Avram è attento in difesa e concede davvero poco alle avversarie. A meno di due minuti dal suono finale della sirena capitan Napoletano e compagne sono avanti con il punteggio di 29 a 22. Il match si chiude con il punteggio di 29 a 23, capitan Napoletano e compagne possono far festa, la Jomi Salerno vince la Coppa Italia.

Jomi Salerno – Cassano Magnago 29 – 23 (primo tempo: 14 – 9)

Jomi Salerno: Ferrari, Trombetta 2, Dalla Costa 5, Gomez 8, Fabbo 2, Di Giugno, Manojlovic, Napoletano 3, Bordon, Stettler 4, Bassanese 1, Landri 4. Allenatore: Laura Avram

Cassano Magnago: Milosevic, Del Balzo 3, Montoli 3, Clerici 1, Jovovic 1, Cobianchi 7, Piatti, Pinzani, Laita, Zanellini, Brogi 1, Ponti 1, Canziani 3, Barbosu 3, Romualdi. Allenatore: Matteo Bellotti

Arbitri: Carrino – Pellegrino