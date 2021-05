Figh, archiviato ancora un week end di sport per la giovanile di pallamano in Sicilia

Giorno 1 maggio sono scese in campo l’under 15 femminile e l’under 17 femminile girone A. Entrambe hanno giocato a Gagliano.

Per l’under 15 nella prima gara il Mattroina/Aretusa ha vinto contro l’Halikada 28 a 14; l’Halikada perde contro l’Erice 11 a 17 e infine il Mattroina/Aretusa vince contro l’Erice 27 a 11.

Classifica: Mattroina/Aretusa 18 punti; AC Life Style Erice 7 punti e infine Halikada 5 punti.

Per l’under 17, invece, il Mattroina/Aretusa vince contro l’Erice 25 a 5; seconda gara vede il Mattroina/Aretusa nuovamente vincente contro il Licata 17 a 14 e infine il Licata perde contro l’Erice 10 a 15.

Classifica: Mattroina/Aretusa 20 punti; Licata 8 punti; AC Life Style Erice 2 punti.

Giorno 2 maggio us per l’under 17 femminile girone B a Siracusa l’Albatro perde contro il Top Five Acireale 2 a 16; il Crazy Reusia perde contro il Top Five Acireale 8 a 12 e l’Albatro perde contro il Crazy Reusia 3 a 19.

Classifica: Top Five Acireale 18 punti; Crazy Reusia 12 punti; Albatro 0 punti.

Nella stessa giornata per l’under 19 maschile a Siracusa, l’Albatro ha vinto contro il Crazy Reusia 22 a 18; HC Mascalucia perde per un gol contro il Crazy Reusia 18 a 19 e infine l’Albatro vince contro HC Mascalucia 26 a 19.

Classifica: Albatro 24 punti; Aetna Mascalucia 6 punti; Crazy Reusia 6 punti.

Invece, per l’under 19 maschile girone B ad Enna l’Halikada perde contro il CUS Palermo 13 a 15; l’Alcamo perde contro il CUS Palermo 0 a 5 e infine l’Halikada vince contro l’Alcamo 5 a 0.

Classifica: CUS Palermo 16 punti; Halikada 13 punti; Alcamo 3 punti.

Il 27 aprile us a Petrosino si è disputato il Campionato under 15 maschile girone A con i seguenti risultati: Il Giovinetto vince 18 a 15 contro la Pallamano Marsala; il CUS Palermo perde contro il Leali Marsala 21 a 22; il Giovinetto vince contro il CUS Palermo 23 a 21 e infine la Pallamano Marsala batte il Leali Marsala 25 a 21.

Classifica: Il Giovinetto 14 punti; CUS Palermo 13 punti; Pallamano Marsala 10 punti; Leali Marsala 3 punti.

Prossime gare il 6 maggio pv a Palermo per l’under 15 maschile girone A il CUS Palermo sfida nella prima gara il Giovinetto; il Leali Marsala vs Il Giovinetto; Il Leali Marsala vs la Pallamano Marsala e infine il CUS Palermo vs la Pallamano Marsala.

Giorno 8 maggio pv per l’under 15 maschile girone B, l’Albatro sfiderà l’Aetna Mascalucia; l’Avola contro il Mattroina; l’Albatro contro il Mattroina e infine l’Avola contro l’Aetna Mascalucia.

Il 9 maggio, nella stessa giornata giocherà l’under 17 femminile: il girone A a Licata e il girone B ad Acireale.

Per l’under 17 femminile girone A il Licata sfiderà l’Erice; l’Erice vs il Mattroina/Aretusa; il Licata vs Mattroina/Aretusa.

Per l’under 17 femminile girone B il Top Five Acireale vs Albatro; il Crazy Reusia vs Albatro; Top Five Acireale vs Crazy Reusia.