Gaeta spento, Pressano si prende i due punti

Una MFoods Carburex Gaeta scialba, deludente e senza mordente, esegue una prova incolore, affonda 34-22 al PalaFornai di Mezzocorona e regala al Pressano il primo successo in campionato. Una sconfitta pesante e senza onore, decisamente qualche passo indietro rispetto a quella di domenica scorsa dove i gaetani, al netto delle importanti defezioni e con una formazione rimaneggiata, avevano regalato ai propri tifosi una prestazione di carattere ed erano riusciti ad insidiare una corazzata come il Cassano Magnago. Nella bolgia del palasport rotaliano, amplificata da un consistente, colorato e rumoroso gruppo di sostenitori biancorossi, il sette del Golfo non è riuscito lontanamente a ripetersi, lottando alla pari esclusivamente nei primi dieci minuti di gioco ed accennando una timida reazione a metà ripresa. Nell’anonimato generale, condito da numerosi errori in difesa e da svarioni offensivi, spiccano le prestazioni dei giovani Bottino ed Uttaro, scesi in campo grintosi e con tanta voglia di dimostrare il loro potenziale. 7 reti per Lombardi, 6 invece le realizzazioni di Bliznov. Nelle file trentine si esaltano al gol Nikocevic, Dallago e Fadanelli, mentre Sampaolo con i suoi interventi ha più volte negato la gioia della rete agli uomini di Onelli. Grazie a questa vittoria Pressano vola a 3 punti, mentre lo Sporting Club precipita in tredicesima posizione e viene scavalcato, ma solo per differenza reti dai suoi pari punti Trieste e Cologne. Bolzano cade anche a Siena, unica capolista dato che Conversano scivola a Bressanone. Ne approfitta Cassano per insediarsi in seconda posizione dopo un facile successo su Fasano, si ferma il Sassari a Merano, mentre Fondi non va oltre il pareggio ad Appiano.

LA CRONACA

Avvio contratto per entrambe le squadre ed equilibrio nei primi 9 minuti (2-2), poi Pressano preme sull’acceleratore e piazza in tre giri di lancette un break di 4-0 che costringe Onelli al time out. Tornati in campo la situazione non cambia con i gialloneri in costante vantaggio di 4 reti sino al 25′, quando Andreasic richiama i suoi. Dallago sigla al 28′ la rete del +7, Cascone accorcia sul 14-8, risultato con cui le squadre rientrano negli spogliatoi.

Nella ripresa pesante tegola per i biancorossi che perdono per infortunio Sarenac dopo soli due minuti. Pressano ne approfitta per incrementare il divario e volare sul 22-13 al 41′ con Nikocevic. I tre siluri con cui Bliznov cerca di riaprire i giochi (22-16 al 44′), vengono vanificati da ripetuti errori offensivi e difensivi dei pontini che aiutano Pressano a dilagare e risorgere dalle proprie ceneri. Inutile anche la mossa dell’extraplayer, al PalaFornai finisce 34-22 un match mai in discussione.

LA PAROLA A COACH ONELLI

“È stata una partita dove abbiamo giocato poco, non abbiamo difeso e siamo stati poco lucidi in attacco. Abbiamo incontrato un Pressano in palla, deciso più di noi a prendere questi due punti e non siamo stati all’altezza di questa gara.”

Pressano-Gaeta 34-22 (14-8)

PRESSANO: Facchinelli 1, Dallago 7, Chistè 1, Dedovic 1, D’Antino, Sontacchi, Cipriani, Fadanelli 6, Giongo 2, Nikocevic 8, Sampaolo, Rossi 3, Alessandrini 3, Argentin 1, Folgheraiter, Moser N. 1. All. Andreasic.

MFOODS CARBUREX GAETA: Scavone, Ciccolella, Cascone 2, Lombardi 7, Viggiano, Uttaro 1, Santinelli 2, Bottino 2, La Monica, Sarenac 2, Gulam, Panzarini, Bliznov 6, Randes. All. Onelli.