GUERRIERE AD UN PASSO DAL TITOLO UNDER 20, MA GRANDI PROTAGONISTE IN ABRUZZO!

Le Guerriere Malo arrivano ad un passo dal sogno di conquistare lo Scudetto Under 20.

4 giorni intensissimi per le Guerriere, che nel girone iniziale hanno avuto la meglio di Mestrino e Mezzocorona con delle ottime vittorie, oltre al pareggio acciuffato nel finale ai danni del Cassano Magnago.

Il carattere delle Guerriere non lo si scopre certo oggi e, dopo il colpo di coda last minute nel girone, la semifinale di sabato ha accentuato ancor di più la tenacia delle Guerriere. Il match contro Casalgrande è praticamente vissuto in svantaggio per 60 minuti, con la formazione emiliana avanti anche largamente nel punteggio.

Guerriere che si avvicinano nel finale, ma che a 60’’ dal termine inseguono di due reti. Dalle Fusine trova la rete veloce del -1 e Casalgrande non congela l’ultimo possesso; Dyulgerova catapulta un pallone millimetrico nelle mani di Lain lanciata in contropiede, che segna l’insperato pareggio a fil di sirena.

Le Guerriere ai rigori non falliscono mai, mentre Casalgrande sbaglia due volte. Le Guerriere approdano alla finalissima, dove affrontano quel Cassano Magnago già incontrato nel girone.

Nell’ultimo atto però le Guerriere non tengono il passo della formazione lombarda, che conduce l’incontro per tutto il match. Nessuna rimonta per le Guerriere, come successo nella giornata precedente, ma l’orgoglio di essere arrivate fino all’ultimo atto, ad un passo dal cucirsi il Tricolore sul petto.

Riconoscimenti infine per Giorgia Dalle Fusine come miglior Terzino sinistro del torneo e per Ilaria Lain come miglior Terzino destro.