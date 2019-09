HANDBALL LANZARA, GENEA CONSORZIO STABILE E’ IL NUOVO MAIN SPONSOR

La ASD Handball Lanzara 2012, sodalizio che prenderà parte al prossimo campionato Nazionale di Serie B maschile di pallamano, annuncia di aver raggiunto un importante accordo di sponsorizzazione con l’ azienda “Genea Consorzio Stabile”.

Genea Handball Lanzara: da oggi e per l´intera stagione agonistica 2019/2020, la società sportiva salernitana assumerà il nome del nuovo main sponsor Genea Consorzio Stabile.

Genea Consorzio Stabile è un’azienda di riferimento nel centro-sud Italia per le opere di efficienza energetica quali impianti fotovoltaici, cappotti termici, adeguamento impianti elettrici-meccanici e pubblica illuminazione. Genea Consorzio dispone di uno staff tecnico ed amministrativo per la soddisfazione dei clienti che siano essi privati, gruppi industriali, pubbliche amministrazioni e società onlus.

“ Siamo felici di supportare la Handball Lanzara in questa nuova sfida – dichiara il Dott. Angelo Grimaldi Presidente di Genea – sappiamo che la rinuncia alla serie A2 a favore della serie B, manifesta un progetto sociale ben più grande che Genea Consorzio Stabile è entusiasta di sostenere. Crediamo che coltivare un vivaio di atleti possa essere un’opportunità per i giovani del nostro territorio e ciò avrà sicuramente successo grazie, anche, alla presenza della dirigenza sempre più motivata e un allenatore di grande esperienza come Manojlovic . Lo staff di Genea sarà al fianco del team Handball Lanzara non solo come main sponsor, ma soprattutto da tifosi.»

Appena qualche giorno fa, difatti, presso la Stazione Marittima di Salerno, in maniera sinergica alla pluriscudettata società della PDO Salerno, è stato illustrato l’ ambizioso progetto pluriennale che parte dalla Serie B e punta ad ottenere nel giro di pochi anni grandi obiettivi, ritagliando uno spazio importante anche per la pallamano salernitana maschile, e portando avanti un settore giovanile forte: insomma, una nuova sfida per dare nuova linfa al movimento della pallamano italiana.

Immensa soddisfazione in casa Handball Lanzara, in seguito all’ accordo raggiunto con Genea Consorzio Stabile, come si evince dalle parole del Presidente Domenico Sica:

“Sono estremamente soddisfatto e ringrazio il Dr. Angelo Grimaldi per questo importante sostegno accompagnato dalla passione per lo sport come veicolo di aggregazione. Genea Consorzio Stabile ha dimostrato di tenere in considerazione in maniera primaria il mondo dello sport e si è dimostrata fin dall’inizio del nostro nuovo percorso disponibile a supportarci nella avventura della prossima stagione agonistica. Questa partnership dimostra che abbiamo ben seminato in questi anni cercando risultati che andassero oltre la vittoria sportiva sul campo e costituisce anche una fondamentale presa d’atto del cammino che l’Handball Lanzara sta intraprendendo, con l’ augurio che ci porti a raggiungere traguardi sempre più importanti ”.